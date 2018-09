Laat mijn kinderen hier buiten: zwangere actrice mept vuilgebekte dame uit publiek in het gezicht tijdens talkshow

Ophef in Rusland. Daar mepte actrice Evelina Bledans (49) een dame uit het publiek in haar gezicht.Evelina kwam praten over kinderen krijgen op latere leeftijd. Haar derde baby is namelijk op komst.De actrice heeft al twee kinderen. Eén van hen, haar zoontje, heeft het syndroom van Down. Dat was de aanleiding voor een dame uit het publiek om gemeen uit te halen naar Evelina."Het is gevaarlijk om aan kinderen te beginnen als je 35 of 40 jaar oud bent. Wat als je al 49 bent? Waar zit je met je verstand? Wil je weer een kind met het syndroom van Down op de wereld zetten? Daar zit niemand op te wachten, jij niet en de samenleving niet."Dergelijke vuile woorden waren dan weer de druppel voor Evelina. Ze wandelt, schijnbaar kalm, richting de dame uit het publiek . Maar niet veel later geeft ze haar een mep in het gezicht. "Jij ellendeling, ik ga je slagen! Dit is voor mijn kind, begrepen? Je mag alles over mij zeggen, maar mijn kinderen laat je hier buiten!, aldus Evelina. En we kunnen haar geen ongelijk geven!