Buurtbewoners: reality-programma van Roelvinkjes oplichterij

Een maand leven op bijstandsniveau in een eenvoudig huisje tussen andere minima. De Roelvinkjes hebben Effe geen cent te makken heet het programma dat John de Mol op SBS uitzendt. Ze zouden een maand in een huisje hebben gezeten in Amsterdam noord.Maar de buurtbewoners weten beter, laten ze aan de Telegraaf weten. De hele toestand in hun buurtje duurde amper drie weken en de Roelvinkjes waren meer weg dan aanwezig. Er wordt getwijfeld of ze überhaupt een nacht in hun huisje hebben doorgebracht. Een van de bewoners begint hard te lachen als De Telegraaf vraagt naar de tijdelijke bewoners. "Het was één grote komedie. Ze zijn er nauwelijks geweest en zijn al lang vertrokken. Ik vraag me zelfs af of ze hier één nacht hebben geslapen.""Als we een van die zonen zagen fietsen, dan had hij een camera achter zich aan. En als de camera weg was, was hij zelf ook in geen velden of wegen meer te bekennen."