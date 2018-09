Rik (4) belandt in ondergrondse Zevenbergse afvalcontainer

Kinderen zijn deugnieten. Dat staat buiten kijf. Maar wat een nietsvermoedend ventje van vier jaar dinsdag in Zevenbergen flikte, verwachtte niemand.



Iets na vijven spoedden brandweerlieden als de wiedeweerga richting het Amazoniet in Zevenbergen. Twee jongens zouden daar op straat aan het spelen zijn, totdat er eentje nergens meer te vinden was:

Rik Schrauwen. De jonge knul bleek in een vier meter diepe ondergrondse afvalcontainer vast te zitten.



"Gelukkig heeft hij een zachte landing gemaakt", laat Jeff Evertse desgevraagd weten. Al had het ook anders af kunnen lopen, denkt de woordvoerder van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. "Die containers zijn vier meter diep. Er lagen wat afvalzakken in, daardoor kwam hij letterlijk goed terecht."



Rik wilde altijd al brandweer worden, maar nu weet hij het zeker.



Riks moeder Marije weet daags erna te vertellen dat het goed met hem gaat. ,,De brandweer is nu zijn held. Hij wilde altijd al brandweer worden, maar nu weet hij het zeker. "Rik en zijn vriendje kregen gisteren elk een knuffel om van de schrik te bekomen. Zelf is ze er nu nuchter onder. ,,Gisteren waren we erg geschrokken, natuurlijk, maar vandaag denk ik: het was een ongeluk dat goed is afgelopen."



Een woordvoerder van de gemeente Moerdijk laat weten dat ieder huishouden een speciale pas heeft om die afvalcontainers van de vergrendeling te halen. Na het deponeren van de afvalzakken, sluiten de containers normaliter automatisch. In dit geval bleek de vergrendeling stuk te zijn.



Daaropvolgend heeft de gemeente, die de hand in eigen boezem steekt, ervoor gezorgd dat de vergrendeling weer gerepareerd werd. Ook zijn andere ondergrondse containers gecontroleerd op defecten. Het ventje mag van geluk spreken dat hij er zonder kleerscheuren van af is gekomen. En zijn ouders zijn razendblij dat hun zoon weer veilig thuis is.

Reacties

21-09-2018 10:35:00 venzje

Het jochie is waarschijnlijk gewoon op de klep gekropen en had niet verwacht dat die zou neerklappen zodra hij zich achter de klep verstopte.

