Thuisplaneet van Mr. Spock ontdekt

Met de 50-centimeter DEFT-telescoop (Dharma Endowment Foundation Telescope) op Mount Lemmon in Arizona is een zogeheten superaarde ontdekt in een baan rond de zonachtige ster HD 26965, ook bekend als 40 Eridani A. De ster is net iets koeler en minder zwaar dan de zon, maar heeft ongeveer dezelfde leeftijd. Hij maakt deel uit van een drievoudig systeem, bevindt zich op 16 lichtjaar afstand en is zichtbaar met het blote oog.



De nieuw ontdekte planeet, HD 26965b, is ongeveer twee maal zo groot als de aarde en draait eens in de 42 dagen rond de ster, in een baan die net binnen de 'bewoonbare zone' ligt. Het is de eerste superaarde die ontdekt is met de DEFT-telescoop - een relatief klein instrument dat uitsluitend gebruikt wordt voor het speuren naar exoplaneten.



40 Eri A is bij sciencefictionliefhebbers en 'trekkies' bekend als de moederster van Vulcan, de fictieve thuisplaneet van Mr. Spock uit de Star Trek-serie. De ster blijkt nu dus echt vergezeld te worden door een planeet, en de naam Vulcan (naar de Romeinse god Vulcanus) is zeer toepasselijk, gezien de hoge temperatuur op de planeet.

Reacties

Wat gezellig, kunnen we er eens op visite gaan?

@Mamsie : Wel op tijd weggaan, ander ben je niet op tijd voor de koffie.

Een jaar van 42 dagen.. dan ben je wel heel gauw oud

@Mamsie : @Emmo : je hebt kans dat de koffie al verdampt is, als het daar zo heet is

En vaak jarig! Waarschijnlijk heb je dan alleen maar vrije dagen @merlinswit : om de 42 dagen nieuwjaar?!En vaak jarig! Waarschijnlijk heb je dan alleen maar vrije dagen

