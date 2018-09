Man schopt meeuw die zijn hamburger oppeuzelde... en krijgt boete van 106 euro

De politie van Hampton Beach, in de Amerikaanse deelstaat New Hampshire, heeft een boete opgelegd aan een man die ervan beschuldigd wordt een zeemeeuw te hebben geschopt. Volgens een ooggetuigenverslag had de man net een cheeseburger en frieten gekocht, toen de vogel kwam aangevlogen en in het eten pikte. De man deelde toen een schop uit, aldus nieuwszender NH1 News. Meeuwen zijn een beschermde diersoort in de VS.



De boete bedraagt 124 dollar - of 106 euro. De man, Nate Rancloes, beweerde dat hij vorige maand "gewoon aan het genieten was van zijn hamburger en frieten met zijn dochter aan het strand, toen een meeuw zijn eten probeerde te stelen". Rancloes, een gedecoreerde oorlogsveteraan, was zich van geen kwaad bewust toen hij in het rond draaide met zijn been om de vogel weg te jagen. In zijn beweging raakte hij de meeuw, die volgens een ooggetuige "gewond leek aan zijn poot en moeite had om weg te vliegen". Omdat meeuwen een beschermde diersoort zijn onder de federale wetgeving werd een boete uitgeschreven. Rancloes echter houdt vol dat het een ongeluk was: "Als ik moedwillig een meeuw had willen aanvallen voor de ogen van honderden getuigen zou ik wellicht de domste crimineel ooit zijn", zei hij.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: