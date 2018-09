Angstige momenten voor automobiliste op A12: auto 200 meter voortgeduwd door vrachtwagen

Een vrouw heeft maandagmiddag angstige momenten beleefd op de A12 bij Arnhem. Haar auto werd over een lengte van ruim 200 meter voortgeduwd door een vrachtwagen.De vrouw kwam vanaf verkeersplein Velperbroek, de vrachtwagenchauffeur kwam vanuit Duitsland. Toen de vrachtwagenchauffeur net voorbij het knooppunt naar rechts ging, zag hij de auto over het hoofd door de 'dode hoek'.Toen de chauffeur een klap hoorde, dacht hij dat hij een klapband had. Hij besloot zijn vrachtwagen op de vluchtstrook te parkeren, ruim 200 meter verderop. Toen bleek dat er een auto dwars voor zijn wagen stond. De geschrokken vrouw kon ongedeerd haar auto verlaten.De vrachtwagen en de auto hebben schade opgelopen. De rechterrijstrook naar Utrecht was een tijdje dicht; dat zorgde voor wat oponthoud.