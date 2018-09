Nederlandse tiener bouwt WTC-torens na in garage

De 17-jarige Daan Van der Steijn uit het Nederlandse Deurne houdt er een opmerkelijke hobby op na. Zo heeft de tiener in de garage van zijn ouders de voormalige WTC-towers nagebouwd. “Ik heb het gebouwd uit respect voor de slachtoffers”.Daan was nog slechts een baby toen de twee torens op 11 september in elkaar storten. Maar dat hield de jongen niet tegen om aan de kolossale klus te beginnen. Op zijn veertiende maakte hij een eerste steentje uit modelgips. Op basis van oude plattegronden en foto’s van de Twin Towers werd het complex op schaal levensecht nagemaakt. In totaal zitten er 40.000 steentjes in de torens en 2.200 lampjes verscholen achter elke ruit. Waarom geen andere hobby en wel dit? “Het is een tragische gebeurtenis dat nooit vergeten mag worden.”Van der Steijn zette zijn deadline op 11 september dit jaar, maar door een brand in de noordelijke toren, een overstromende fontein en veel schaaf- en snijwonden, werd het iets later. De Amerikaanse ambassade in Nederland laat in een reactie weten dat ze erg onder de indruk zijn van Daan’s werk.