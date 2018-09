Zweedse hoogleraar benoemt biologische verschillen tussen man en vrouw, mag niet, mogelijk ontslag.

“Germund Hesslow, hoogleraar Neurofysiologie, heeft jarenlang een cursus ‘Erfgoed en milieu’ gegeven in het medische programma. De cursus benadert genderverschillen vanuit een biologisch perspectief. Dit werd soms in twijfel getrokken door sommige studenten, die verrast zijn door het feit dat het onderwijs niet gebaseerd is op de genderwetenschappelijke benadering die wordt gehanteerd in de politiek en in de rest van de samenleving. Hesslow gebruikt uitsluitend empirisch onderzoek waaruit blijkt dat er statistische sekseverschillen zijn in gedragingen die biologisch gefundeerd zijn en niet kunnen worden beschouwd als pure sociale constructies.



De zaak komt nu op de voorgrond omdat het universiteitsbestuur Hesslow aanspoorde om zich te verontschuldigen voor sommige formuleringen over homo- en transgendermensen.



Hesslow vreest dat sommigen in het bestuur hem nu willen vervangen al. Dit ondanks het feit dat er verder geen kritiek is op de materie.”

19-09-2018 14:25:49 Emmo

Met andere woorden, biologische, onomstreden, feiten worden ondergeschikt gemaakt aan een modebeeld.

19-09-2018 14:55:00 venzje

Op feiten gebaseerde wetenschap moet uiteraard plaatsmaken voor politiek correcte meningen. Dat spreekt tegenwoordig toch vanzelf?

19-09-2018 14:56:14 Mamsie

Er zijn toch helemaal geen verschillen?

We zijn allemaal gelijk! *zucht.....

19-09-2018 15:12:05 Tarrel

(*rent vast weg voor boze mamsie)



Laatste edit 19-09-2018 15:12 @Mamsie : Behalve dat vrouwen zoveel puffen en zuchten(*rent vast weg voor boze mamsie)

19-09-2018 15:17:35 Mamsie

(*rent vast weg voor de fatsoensrakkers) @Tarrel : Het ligt eraan waar ze mee bezig zijn!(*rent vast weg voor de fatsoensrakkers)

19-09-2018 15:18:52 merlinswit

het is juist belangrijk om rekening te houden met die biologische verschillen. In de medische wereld zeker. Een vrouwenhart is nu eenmaal anders dan dat van mannen etc. Inmiddels blijken transgenders aan de binnenkant die verschillen te hebben in verhouding tot de buitenkant. Een trans man heeft dus wel de geslachtsorganen van een man en de bijbehorende hormonen, maar verder de spier structuur en hartstructuur van de vrouw. Ook de hersen structuur van de biologische man komt overeen met die van de vrouw. Wil je transsexualiteit objectief vast stellen, dan zal je juist met die feiten kunnen werken. Dan kan de buitenkant aangepast worden naar de binnen kant met minder risico op spijtoptanten.



19-09-2018 15:20:23 merlinswit

@Mamsie :

Er zijn toch helemaal geen verschillen?

We zijn allemaal gelijk! *zucht..... QuoteEr zijn toch helemaal geen verschillen?We zijn allemaal gelijk! *zucht.....

Ik zeg altijd alle verschillende mensen zijn gelijkwaardig. (of ben ik nu ineens een fatsoensrakker) Ik zeg altijd alle verschillende mensen zijn gelijkwaardig. (of ben ik nu ineens een fatsoensrakker)

19-09-2018 15:36:02 Sjaak

Mannen en vrouwen zijn uiteraard gelijkwaardig, maar absoluut niet gelijk in de zin van hetzelfde. Zou het kunnen dat die simpele denkfout wordt gemaakt?

19-09-2018 16:10:24 botte bijl

@Sjaak :

je ziet het, in Zweden mag je zo niet denken je ziet het, in Zweden mag je zo niet denken

19-09-2018 16:14:25 Tarrel

Ik ben zo mijn ervaringen met boze mamas In geval van twijfel; RENNENen



Laatste edit 19-09-2018 16:16 @stora : hahaIk ben zo mijn ervaringen met boze mamasIn geval van twijfel; RENNENen @Sjaak wilde letterlijk hetzelfde typen. We zijn niet gelijk en dat is nou eenmaal zo...kunnen alle social justice warriors nog zo hard schreeuwen, het is en blijft een feit.

19-09-2018 16:20:34 stora

Op mijn werk hing lang geleden ineens een briefje op het toilet.

Er stond op, heren , bril omhoog

de dames zitten ook graag droog.

Toen heb ik een paraplu op het toilet gezet, dan kunnen ze de gebruiken. @Tarrel , het klopt dat we anders zijn.Op mijn werk hing lang geleden ineens een briefje op het toilet.Er stond op, heren , bril omhoogde dames zitten ook graag droog.Toen heb ik een paraplu op het toilet gezet, dan kunnen ze de gebruiken.

19-09-2018 17:03:32 lonewolf

* Laatste edit 19-09-2018 17:04 *pakt er popcorn bij en wacht verdere reacties af

19-09-2018 17:11:59 Emmo

@stora : Gezien het begin zou dat eens zoiets kunnen worden

19-09-2018 17:14:01 allone

@lonewolf :

*pakt er popcorn bij en wacht verdere reacties af * Quote*pakt er popcorn bij en wacht verdere reacties af . als je een vrouw was geweest, had je chocolade gepakt

19-09-2018 17:17:31 allone

@stora : niet discrimineren hè, we zijn wel allemaal gelijk

19-09-2018 17:20:03 stora

@allone , maar een transgender is een beetje meer gelijk dan een ander, die kent beide clubs

19-09-2018 17:29:06 stora

@Emmo ,ik weet dat het etenstijd is en jij aan je carbonade denkt

19-09-2018 17:49:43 stora

@Emmo en het is ook ontoppic, want een bi cabonaat kan van een koe of stier zijn.

19-09-2018 18:24:42 Grouse

Gelukkig zijn vrouwen anders.

19-09-2018 18:50:59 Emmo

De man: Alle vrouwen zijn verschillend. @allone : De vrouw verzucht: Alle mannen zijn hetzelfdeDe man: Alle vrouwen zijn verschillend.

19-09-2018 19:02:52 stora

@Emmo , wat doe jij dan als die vrouwen dat verzuchten?

