Eigenaar vergeten auto: We vonden hem terug bij de supermarkt

Het was even schrikken voor Jan de Ruiter en zijn gezin uit Vriescheloo. Toen de familie terugkeerde bij het Veemarktterrein in Assen, na een vakantie in Spanje, was hun auto verdwenen.RTV Drenthe meldde vorige week dat werklieden op het terrein om de achtergebleven auto van De Ruiter heen werkten. Alleen zijn auto stond er nog op een overgebleven parkeerstrookje."Toen we vertrokken, stonden er nog meerdere auto's, dus we hadden niet gedacht dat dit zou gebeuren natuurlijk. In tussentijd hadden we ook niets op internet gelezen over die ene auto op die plek", zegt De Ruiter.Vandaar dat hij raar opkeek toen hij met zijn rolkoffer aankwam op het terrein. "We hebben toen de politie gebeld, maar die wist van niks. Na een tijdje zoeken, bleek hij bij een Jumbo in de buurt te staan. Daar is hij naartoe gesleept. Gelukkig is het dus goedgekomen."