Drank- en drugsrijder direct de cel in

Een 32-jarige automobilist is zaterdagavond in Amsterdam aangehouden omdat hij nog dertien dagen de cel in moest.



Agenten gingen achter de bestuurder aan omdat hij twee passagiers liet zitten op maar een stoel. De bestuurder probeerde aan de politie te ontkomen door op een rustige manier het Westerpark in te rijden. Maar tevergeefs.



De man werd staande gehouden en moest blazen. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van drank en drugs. Er is bloed afgenomen om de waardes van alcohol en THC te bepalen.



Bij controle van zijn gegevens bleek dat hij nog een gevangenisstraf van dertien dagen open had staan. Ook moet de man nog 1600 euro betalen en had hij al een rijontzegging van dertien maanden gekregen.



Omdat de man al twee keer gepakt was voor het rijden onder invloed moest hij zijn eigen auto eerder inleveren. Hij reed daarom nu in een huurauto. De man zit nog steeds vast. Hij moet eerst zijn straf van dertien dagen uitzitten.

Reacties

19-09-2018 12:55:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.373

OTindex: 65.065

ZO, dát zal hem leren!

19-09-2018 13:45:26 mithe

Senior lid

WMRindex: 319

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht

Ik vraag me af of hij de auto heeft gehuurd of iemand anders. Ik kan mij niet voorstellen dat je een auto zonder geldig rijbewijs mag huren..

19-09-2018 13:49:54 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.682

OTindex: 29.446

die leert het nooit

19-09-2018 14:00:08 Beesie

Senior lid

WMRindex: 715

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.

@botte_bijl: Ik ben er ook bang voor. Ze hadden hem gewoon voor die 13 maanden dat hij rijontzegging had in de cel moeten laten zitten. Dan had hij nooit in de fout kunnen gaan..

19-09-2018 16:04:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.682

OTindex: 29.446

@Beesie :

of dat juridisch kan of dat juridisch kan

19-09-2018 16:51:26 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.260

OTindex: 7.464

Als je iemand zomaar zonder wettelijke grondslag dertien maanden in de cel zet is dat vrijheidsontneming en dat is ook strafbaar. @botte bijl: @Beesie : Nee, dat kan juridisch inderdaad niet.Als je iemand zomaar zonder wettelijke grondslag dertien maanden in de cel zet is dat vrijheidsontneming en dat is ook strafbaar.

19-09-2018 17:24:25 Tarrel

Senior lid

WMRindex: 177

OTindex: 7

Van mij mogen deze straffen giga omhoog. Op mijn 11e ben ik aangereden door een dronken maf, die is slaap was gevallen achter 't stuur. Ik had zelf niet veel...heb echt een bescherm engel om mij heen (aangezien ik ook ooit van 3 hoog naar beneden ben gevallen...en ook niks had hehe), maar menneer mocht gewoonn blijven auto rijden want dat had hij nodig voor 't werk. Kreeg 1500gulden schade vergoeding en dat was 't...

19-09-2018 17:30:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.146

OTindex: 1.421



Maar je bloedde ook niet?

Misschien kan je bij de bloedloze groep @Tarrel , heftig.Maar je bloedde ook niet?Misschien kan je bij de bloedloze groep

19-09-2018 17:49:17 Tarrel

Senior lid

WMRindex: 177

OTindex: 7

nee had wat schammetjes en kneuzingen, maar verder niets. Heb echt een bescherm engel omtrent ongelukken. Heb een waslijst aan idiote dingen die ik zelf heb uitgehaald en soms mis ging. 2 aanrijdingen en 3x gebeten door een hond (alle 3 golden retrievers)...2 van die beten was in mijn kleding en had niks en 1x een hele lichte tandafdruk.



Heb precies 1x mijn enkel gebroken en mijn kniebanden gescheurd gehad. Verder altijd geluk



Goed plan: bloedloze groep it is! @stora : haha kuttekopnee had wat schammetjes en kneuzingen, maar verder niets. Heb echt een bescherm engel omtrent ongelukken. Heb een waslijst aan idiote dingen die ik zelf heb uitgehaald en soms mis ging. 2 aanrijdingen en 3x gebeten door een hond (alle 3 golden retrievers)...2 van die beten was in mijn kleding en had niks en 1x een hele lichte tandafdruk.Heb precies 1x mijn enkel gebroken en mijn kniebanden gescheurd gehad. Verder altijd gelukGoed plan: bloedloze groep it is!

19-09-2018 17:55:57 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.146

OTindex: 1.421

@Tarrel , als je wil weten of die beschermengel er nog steeds is, ik heb 4 honden, kom maar een keer op de koffie

19-09-2018 17:58:33 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.682

OTindex: 29.446

@Tarrel :

heb je een beschermengel of ben je van rubber heb je een beschermengel of ben je van rubber

19-09-2018 18:00:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.146

OTindex: 1.421

@botte bijl, jij denkt dat hij zo'n nieuwe robot is die kan praten

19-09-2018 18:01:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.682

OTindex: 29.446

@stora :

kweenie, ik ken hem nog niet zo lang kweenie, ik ken hem nog niet zo lang

