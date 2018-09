Veearts onthult wat dieren doen in hun laatste momenten als ze spuitje krijgen en het is hartverscheurend

Een veearts heeft verteld wat dieren in hun laatste momenten doen als ze een spuitje gekregen hebben om hen te doen inslapen. Het verhaal werd gedeeld

Ik snap niet dat je een dier alleen achterlaat bij de dierenarts. zeker voor het laten inslapen. We hebben 1 keer gehad dat de arts tijdens de operatie meldde dat ie de kat niet meer kon helpen, die hebben we toen alsnog gelijk laten inslapen, vanuit de narcose. De andere optie was de kat wakker laten worden en als we die avond zouden komen alsnog laten inslapen. Het arme ding zou dan alleen maar pijn hebben, of erg suf. Verder zijn we er altijd bij geweest.

Toen onze lieve maar oude kater ineens een aanval kreeg, wisten we gelijk dat dit het einde was. Dus kwamen we allemaal met spoed bij elkaar bij de dierenarts, die bevestigde dat het niet meer te redden was. Ook al had onze kater sommigen van ons al een aantal dagen niet gezien, we waren er allemaal bij toen hij uiteindelijk insliep. Alles om te zorgen dat hij weet dat hij niet alleen is, en dat we van hem houden.