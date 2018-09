Alcoholslagboom in Groningen houdt (nog) niemand tegen

Voor het eerst is zaterdag in de provincie Groningen een zogeheten 'alcoholslagboom' in gebruik genomen. Dat gebeurde bij een parkeerterrein van het festival Reitdieppop.



Bezoekers van dat festival kunnen hun auto vrijwillig op één van de tweehonderd plekken achter de slagboom parkeren. Als ze weer naar huis willen rijden, moeten ze bij de slagboom op een alcoholtester blazen. Die is verbonden met de slagboom. Alleen bij een promillage van 0,2 of lager gaat de slagboom open.



Als uit de blaastest blijkt dat iemand gedronken heeft, dan gaan we het gesprek aan, zegt Merle ten Broeke die de actie coördineert. 'Dan kijken we of er iemand anders is die kan rijden'.



Maar iemand die iets gedronken heeft echt tegenhouden kunnen Ten Broeke en haar collega's niet. Dat is ook niet nodig: deze zaterdagmiddag is er geen enkele bezoeker die niet door de slagboom komt. 'Eigenlijk is dat nog nooit gebeurd', zegt Ten Broeke. 'Ze hebben hier tenslotte bewust hun auto geparkeerd'.



Het doel van de actie is dan ook niet om daadwerkelijk mensen te betrappen op alcoholgebruik, maar om een signaal af te geven. Dat wordt beaamd door gedeputeerde Fleur Gräper die zaterdagmiddag aanwezig was om dit initiatief te ondersteunen. 'Dit is een belangrijke ludieke actie om de mensen duidelijk te maken dat alcohol en verkeer niet samengaan', zegt ze.

Reacties

18-09-2018 15:39:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.354

OTindex: 65.012

En als je echt ladderzat bent, krijg je dan de slagboom op je kop gekwakt?

18-09-2018 16:39:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.239

OTindex: 19.490

@Mamsie : Nee. Dan binden ze een strop rond je nek en maken die vast aan het uiteinde. Dan het boompje omhoog

