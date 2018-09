Moeder waarschuwt voor YouTube-stunt: 'Ik had mijn zoon kunnen verliezen'

Een 'stomme' YouTube-stunt op een draaimolen liep voor de 11-jarige Tyler bijna fataal af. De Britse jongen belandde in het ziekenhuis met letsel dat artsen in het ziekenhuis nog nooit hadden gezien. Zijn moeder roept in een bericht op Facebook op om deze truc nooit meer na te doen.De 11-jarige Tyler Broome uit het Britse Tuxford deed wat zoveel jongeren voor hem ook deden: hij liet zich hard ronddraaien door een draaimolen die werd aangedreven door het achterwiel van een brommer. Maar daar waar andere jongeren die hetzelfde deden in de YouTube-filmpjes van de draaimolen afvlogen, steeg zoveel bloed en vocht naar het hoofd van Tyler dat hij buiten bewustzijn raakte.In een post aan 'alle YouTube-bloggers die video's posten met gevaarlijke grappen die 11-jarige jongens leuk vinden', roept moeder Dawn Hollingworth op om zo snel mogelijk op te houden met deze 'pranks'. Volgens de moeder hadden de artsen van Tyler nog nooit zulke verwondingen gezien en moesten ze deze eerst grondig onderzoeken voordat ze hem konden behandelen.Volgens moeder Dawn lieten de zogenaamde vrienden van Tyler zich lachend uit de voeten toen Tyler bewusteloos raakte en niet meer bijkwam. "De politie en ik weten wie jullie zijn", schrijft ze op Facebook. Een andere tiener die toevallig voorbij kwam en Tyler op de grond zag liggen, belde uiteindelijk een ambulance.Tyler moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. "Er is nog kans op een beroerte als de zwelling in zijn hoofd niet slinkt", schrijft Dawn op Facebook, die geen medeleven wil maar wél wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. "Ik had gemakkelijk mijn zoon kunnen verliezen en ik wil niet dat andere ouders dit ook moeten doorstaan."