87-jarige man zoekt werk om de zorg voor zijn vrouw te betalen

Het verhaal van Robert Blocksom ontroert veel mensen. De 87-jarige Amerikaan is op zoek naar een baan, opdat hij de medische rekeningen voor de zorg van zijn vrouw met kanker kan betalen.



Steeds meer Amerikaanse tachtigers zijn actief op de arbeidsmarkt. Volgens een onderzoek van The Washington Post begin deze zomer, hebben 255.000 Amerikanen van 85 jaar of ouder het voorbije jaar gewerkt – ongeveer 4% van de mensen in die leeftijdscategorie. Dat cijfer was nog nooit zo hoog.



In de VS is Robert Blocksom – iedereen noemt hem Bob – uit Ohio het gezicht geworden van die onzekerheid. Op 87-jarige leeftijd zoekt hij een job als truckchauffeur. Het is voor hem de laatste oplossing om de zorg te kunnen betalen voor zijn vrouw Jelaine, met wie hij 60 jaar getrouwd is. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Het echtpaar verkocht al eigendommen, om de kosten te dekken, volstaat dat niet meer.

