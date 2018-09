Boer boos na landing luchtballon, politie moet ingrijpen: Gras was net gezaaid

Luchtballonvaarders hebben het in Bokhoven bij Den Bosch aan de stok gekregen met een boer. Het gezelschap landde op zijn weiland, waarna de boer zo boos werd dat de politie erbij werd gehaald. "We hadden het land net opnieuw ingezaaid."



Er zaten negentien mensen in de ballon, schrijft Omroep Brabant. Zij vierden het verjaardagsfeest van een 50-jarige vrouw. "Tot de landing verliep de tocht perfect.(...) Het was geweldig", zegt een nicht van de vrouw tegen de regionale omroep.



Bij de landing ging het mis. Volgens de nicht werden ze gelijk voor van alles uitgemaakt en werd er gedreigd. De piloot zou 112 hebben gebeld omdat de boer ze niet van het veld af liet gaan.



Maar dat noemt de boerin 'kletspraat'. Tegen RTL Nieuws zegt ze: "Natuurlijk was mijn man boos. Er zijn wel woorden gevallen. En wij willen de schade vergoed krijgen. Dat heeft mijn man duidelijk gezegd."



Haar zoon voegt daaraan toe: "We hebben gezegd dat de ballon hier niet weg mocht voordat er schadevergoeding was betaald. De mensen hebben we hier nooit vastgehouden, het was de piloot die zei dat de mensen bij de ballon moesten blijven." De boer vreest dat het gras nu opnieuw gezaaid moet worden. Dat moest door de droogte deze zomer ook al een keer gebeuren en 'kost geld'.



De familie heeft vooral moeite met de grootte van de luchtballon, niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor dat van andere boeren, zegt de zoon. "Eerst waren het bakjes met vier mensen, toen acht, zestien... inmiddels kunnen er al 25 mensen in. Die mensen moeten na de landing met een touringcar worden opgehaald. Wat wordt het over een jaar, landt hier dan een Boeing 747?"



De politie bevestigt dat er ruzie is geweest tussen de ballonvaarders en de boer, maar zegt dat het allemaal met een sisser is afgelopen. "Wij hebben bemiddeld tussen de boer en de ballonvaarders, waarna iedereen weer zijn eigen weg is gegaan."



Of de boer nog vervolgstappen neemt, weet hij nog niet, vertelt zijn vrouw. "We vieren vandaag mijn verjaardag, dus we hebben wel wat anders aan ons hoofd. Mijn dag is nu wel verziekt."

Reacties

17-09-2018 16:13:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.342

OTindex: 64.993

Het is ook wel raar dat ze zonder toestemming op boerengrond gaan landen, een akker is geen luchthaven.

En dat die boer kwaad was kan ik me levendig voorstellen.

Opzouten jullie!

17-09-2018 16:23:55 mithe

Senior lid

WMRindex: 317

OTindex: 4

Wnplts: Dordrecht



Ik dacht altijd dat de volg auto voor toestemming zorgden.



Hier is de ballonvaart organisatie dus duidelijk in de fout! @Mamsie : inderdaad.Ik dacht altijd dat de volg auto voor toestemming zorgden.Hier is de ballonvaart organisatie dus duidelijk in de fout!

17-09-2018 16:48:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.110

OTindex: 1.416

Er schijnen goede afspraken te zijn tussen ballonvaarders en boeren.

Maar ik kan me voorstellen dat een boer boos wordt als zijn land wordt vernield.

17-09-2018 16:49:14 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.953

OTindex: 867

Tja, mee un Bokhovesse boer goade nie speule

17-09-2018 17:04:33 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.351

OTindex: 189

S @Mamsie : Een ballon is ook niet perfect te controleren. Ze landen meestal op akkers en zijn verzekerd voor de schade die ze daarmee aanbrengen. Vandaar dat er normaal ook niet echt een probleem van wordt gemaakt.

17-09-2018 17:10:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.354

OTindex: 30.954

Vroeger werd er traditioneel een fles Beerenburg of jenever aan een getroffen boer gegeven, maar tegenwoordig willen ze geld zien.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: