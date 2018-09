Ex-brandweerman ziet bestuurder in vlammende oldtimer rijden

Een ex-brandweerman reed over de Duinweg in Bosch en Duin toen hij een bestuurder in een oldtimer passeerde. In een flits zag hij vlammen uit de onderzijde van de motor komen. Daarop keerde hij zijn auto om de bestuurder van de oldtimer te waarschuwen.De bestuurder had in de auto gereden zonder dat hij door had dat de motor in brand stond. Op het moment dat de ex-brandweerman de bestuurder bereikte, had hij inmiddels door dat er vlammen onder zijn auto uit kwamen.De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven. De motor van de auto is zwaar beschadigd door de brand.