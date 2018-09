Bruidspaar staat klaar in Capelle, trouwambtenaar in Kapelle

Een stel uit Heerhugowaard dacht deze week te gaan trouwen, maar het huwelijk moet nog even wachten. Het bruidspaar stond zo'n honderd kilometer van de trouwambtenaar af. De twee waren niet in Kapelle in Zeeland, maar in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel.



Het Marokkaans-Nederlandse stel had de zelfstandige trouwambtenaar online geboekt. Vooraf belden ze met elkaar om de ceremonie door te nemen, meldt RTV Rijnmond. In dat gesprek werd het de ambtenaar niet duidelijk dat het bruidspaar elkaar het ja-woord in Capelle aan den IJssel wilde geven, in plaats van in de Zeeuwse plaats.



De trouwambtenaar laat weten zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Ze heeft op verzoek van de bruidegom bij het gemeentehuis van Kapelle nog gevraagd of het bruidspaar later terechtkon, maar de zaal was volgeboekt.



De twee hebben een nieuwe afspraak gemaakt om te trouwen. Deze keer wel in het Zuid-Hollandse Capelle, wat hun bedoeling was.

17-09-2018 11:24:21 Mamsie

Tja, in zulke situaties kan je niet duidelijk genoeg zijn hè!

17-09-2018 11:43:25 venzje

Ambtenaren van de burgerlijke stand zijn in dienst van de gemeente. De ambtenaar van Kapelle is daarom helemaal niet bevoegd om op te treden in Capelle. Het stel heeft dus zelf de afspraak gemaakt met de verkeerde gemeente.

17-09-2018 11:51:43 omabep

Als ze hun plaatsnaam helemaal hadden uitgesproken was er geen misverstand geweest. Ook hadden ze per e-mail nog een precieze bevestiging kunnen krijgen met postcode en al erbij, dan was het bruidspaar ook op de hoogte dat het niet kon kloppen. Dus ze hebben het zelf fout gedaan.



Lering voor een volgende keer, als men over zulke plaatsnamen praat want je hebt in Nederland zat plaatsen die dubbel klinken zoals Rosendaal en Roosendaal, Putte en Putten enz. maak het de ander duidelijk over welke plaats het gaat.

17-09-2018 11:55:37 allone

@omabep : zoals die man die een taxi naar Valkenburg nam en in Z-Holland terecht kwam ipv Limburg zoals die man die een taxi naar Valkenburg nam en in Z-Holland terecht kwam ipv Limburg

17-09-2018 12:02:06 merlinswit

Nou Hasselt vergt ook flink wat uitleg. De meeste mensen denken dan aan België, terwijl ik toch echt nabij Zwolle woon.



17-09-2018 12:34:46 Emmo

@merlinswit : Lastig zoeken als je wat zoekt. Ik woon daar ook in de buurt.

17-09-2018 12:59:04 GroteMop1983

Het was alleen echter netter geweest als de ambtenaar erbij had vermeld dat het ging om Kapelle in Zeeland en niet Capelle in Zuid-Holland. Zou dit euvel kunnen hebben voorkomen. @venzje : je hebt helemaal gelijk.Het was alleen echter netter geweest als de ambtenaar erbij had vermeld dat het ging om Kapelle in Zeeland en niet Capelle in Zuid-Holland. Zou dit euvel kunnen hebben voorkomen.

17-09-2018 13:59:22 venzje

@botte_bijl: Goh, weer wat geleerd! Ik wist helemaal niet dat er zelfstandige trouwambtenaren bestaan.

17-09-2018 14:06:20 botte bijl

@venzje :

ik ook niet, kreeg er zulke gedachten bij van ambtenaren die met een bestelwagen met benodigdheden het land door gingen, dat ik het gegoogeld heb toen ik dat las ik ook niet, kreeg er zulke gedachten bij van ambtenaren die met een bestelwagen met benodigdheden het land door gingen, dat ik het gegoogeld heb toen ik dat las

17-09-2018 14:10:33 MIADIA

S of Zurich Friesland vs Zurich Zwitserland...

17-09-2018 15:00:44 venzje

In Friesland liggen dan wel weer drie Oudega's. Het heeft zelfs maar een haar gescheeld of bij de gemeentelijke herindeling van een paar jaar geleden waren twee ervan in dezelfde nieuwe gemeente terechtgekomen. @MIADIA : Nee, want de Zwitserse vorm heeft een umlaut op de u. De Friese niet.In Friesland liggen dan wel weer drie Oudega's. Het heeft zelfs maar een haar gescheeld of bij de gemeentelijke herindeling van een paar jaar geleden waren twee ervan in dezelfde nieuwe gemeente terechtgekomen.

17-09-2018 16:28:26 TonK

Ik heb hem maar verteld dat hij naar Oosterhout in Gelderland moest rijden



Volgens de postcode moest hij dáár zijn.



Maar ooit heb ik ook een buitenlandse chauffeur naar Dorset in Engeland moeten sturen. Hij stond bij Dorst in Nederland



Laatste edit 17-09-2018 16:28 Zo was er eens een vrachtwagenchauffeur of wist waar de stationsstraat in Oosterhout (Noord-Brabant) was.Ik heb hem maar verteld dat hij naar Oosterhout in Gelderland moest rijdenVolgens de postcode moest hij dáár zijn.Maar ooit heb ik ook een buitenlandse chauffeur naar Dorset in Engeland moeten sturen. Hij stond bij Dorst in Nederland

17-09-2018 16:33:26 Sjaak

Ik heb dit al vaker verteld, maar een collega moest een keer in Grijpskerke (Z), even voorbij Middelburg, zijn in de Schoolstraat, maar eenmaal aangekomen in Grijpskerk (G) bleek die straat onvindbaar.

