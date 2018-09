Speciale 'Nobelprijs' voor meten van nachtelijke erecties met postzegels

Onderzoeken die eerst aan het lachen maken en dan aan het denken zetten - dat is vereist voor het winnen van de Ig Nobelprijs. De prijzen zijn vannacht uitgereikt in de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. Onder meer wetenschappers die onderzoek deden naar 'achtbaanritten tegen nierstenen' en 'menselijk speeksel als schoonmaakmiddel' vielen in de prijzen.



Er worden prijzen uitgereikt in verschillende categorie├źn als geneeskunde, antropologie en medisch onderwijs.



Tijdens de 28ste Ig Nobelprijs Ceremonie zijn tien prijzen uitgereikt. De prijzen werden uitgereikt door echte Nobelprijswinnaars Eric Maskin (2007), Wolfgang Ketterle (2001), Oliver Hart (2016) en Michael Rosbash (2017). De naam van de prijs is een woordgrapje: een verwijzing naar de Nobelprijs, maar ignoble betekent 'verachtelijk'.



Dit jaar vielen er geen Nederlanders in de prijzen. Dertien keer eerder gebeurde dat wel.



De Geneeskundeprijs ging dit jaar naar onderzoek waarbij achtbaanritten werden gebruikt om nierstenen eerder kwijt te raken. Dat blijkt te werken.



Het verzamelen van bewijsmateriaal in een dierentuin dat chimpansees mensen ongeveer net zo vaak en net zo goed nadoen als mensen chimpansees imiteren, kreeg de Antropologieprijs.



Blijkbaar kunnen wijndeskundigen, met behulp van geur, de aanwezigheid van een enkel vliegje in een glas wijn herkennen. Het onderzoek waaruit dit bleek, kreeg de Biologieprijs. De Scheikundeprijs ging naar de wetenschappers die onderzochten of menselijk speeksel een goed schoonmaakmiddel is.



De Ig Nobelprijs voor Voortplantingsgeneeskunde ging naar het meten van nachtelijke erecties met postzegels. Bij dat onderzoek werd een strip postzegels om de penis van een impotente man gewikkeld voor hij naar bed ging. Waren de postzegels de volgende ochtend losgescheurd? Dan had de man hoogstwaarschijnlijk een erectie gehad in zijn slaap.



Wat hebben de prijswinnaars gewonnen? Een knutselwerkje en een geldprijs van 10 biljoen dollar. Zimbabwaanse dollars welteverstaan. Die zijn, jammer genoeg, zo goed als niets waard.



Naast deze prijzen werden ook nog de Geneeskunde-onderwijsprijs (voor ervaringen met zelf-colonoscopie), de Letterenprijs (voor onderzoek waaruit blijkt dat de meeste mensen die ingewikkelde producten gebruiken de gebruiksaanwijzing niet lezen), de Vredesprijs (voor onderzoek naar vloeken tijdens het autorijden) en de Economieprijs (hoe effectief is het om voodoo-poppen te gebruiken om wraak te nemen op foute bazen?).



Reacties

17-09-2018 10:32:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.343

OTindex: 15.876

Quote:

Economieprijs (hoe effectief is het om voodoo-poppen te gebruiken om wraak te nemen op foute bazen?) Nou ben ik toch echt benieuwd wat hier uit kwam Nou ben ik toch echt benieuwd wat hier uit kwam

17-09-2018 11:34:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.994

OTindex: 3.700

@BatFish : “Relative to those who did not stab and torture a voodoo doll, those who stabbed the doll representing their boss felt a greater sense of fairness and justice”

17-09-2018 13:47:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.622

OTindex: 29.404

Quote:

Bij dat onderzoek werd een strip postzegels om de penis van een impotente man gewikkeld voor hij naar bed ging. Waren de postzegels de volgende ochtend losgescheurd? Dan had de man hoogstwaarschijnlijk een erectie gehad in zijn slaap.

met die nieuwerwetse met die nieuwerwetse zelfklevende postzegels hoef je dat dus niet meer te proberen

