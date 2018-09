Oudere vrouw zakt in Merkelbeek door de stoep na ondergrondse lekkage

In het Limburgse Merkelbeek is vrijdagochtend een oudere vrouw tijdens een wandeling met haar partner door een stoep gezakt doordat eronder een gat was ontstaan. Dat meldt 1Limburg. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Door een lekkage was er zand weggespoeld, met een zogeheten sinkhole als gevolg. Dat bevestigen zowel de brandweer als drinkwaterbedrijf WML. Volgens de brandweer is de gemeente op de hoogte gebracht van het gat. “Er is een ondergrondse lekkage geweest”, zegt een woordvoerder van WML. “Daardoor was er niet te zien dat er een gat zit.”



De vrouw kan rekenen op een bloemetje van de gemeente. “We proberen contact te krijgen met de vrouw en de wethouder zal dan een bloemetje komen brengen. Dit hoor je natuurlijk niet elke dag”, zegt de gemeente.

Reacties

17-09-2018 09:47:19 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.110

OTindex: 1.416

Die maken zich er zich makkelijk vanaf.

De mevrouw krijgt een bloemetje.

Die wethouder hoort ervoor te zorgen dat die mevrouw veilig door de stad kan wandelen.

En dan kan je wel zeggen, het is een ondergrondse lekkage, dus niemand kon het weten.

Maar de wethouder (de gemeente) is verantwoordelijk.



17-09-2018 09:50:05 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.697

OTindex: 2.915

@stora : De gemeente of het waterbedrijf die de oorzaak van het zinkgat is?

17-09-2018 09:51:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.342

OTindex: 64.993

@stora : Die wethouder kan nu van schaamte wel door de grond zakken....

17-09-2018 09:56:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.110

OTindex: 1.416



Het waterbedrijf heeft een deal met de gemeente om leidingen in hun grond te stoppen. Maar die mevrouw heeft met de gemeente te maken. En bij wie de gemeente die schade claimt, daar heeft die mevrouw geen boodschap aan. @merlinswit , de gemeente is aansprakelijk want het is gemeentegrond.Het waterbedrijf heeft een deal met de gemeente om leidingen in hun grond te stoppen. Maar die mevrouw heeft met de gemeente te maken. En bij wie de gemeente die schade claimt, daar heeft die mevrouw geen boodschap aan.

17-09-2018 11:18:33 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.770

OTindex: 2.976



Nu maar hopen dat zij er blij mee is, want mij zou je er niet mee opfleuren hoor. Gezellig, dat bloemetje ligt eerder in de vuilnisbak dan dat zij over de val heen is gekomen. Lekker makkelijk.Nu maar hopen dat zij er blij mee is, want mij zou je er niet mee opfleuren hoor.

17-09-2018 11:52:14 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.994

OTindex: 3.700

@stora :

Die wethouder hoort ervoor te zorgen dat die mevrouw veilig door de stad kan wandelen. QuoteDie wethouder hoort ervoor te zorgen dat die mevrouw veilig door de stad kan wandelen. Dat lijkt me een lastige taak voor die wethouder, want in de stad heeft hij/zij helemaal geen zeggenschap. De gemeente Onderbanken bestaat enkel uit een paar dorpen.

17-09-2018 12:33:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.219

OTindex: 19.490

Je weet maar nooit. Zelfs in Belt-Schutsloot heb je een Stadt.

17-09-2018 12:53:43 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.253

OTindex: 7.464

Snap niet waarom ze niet meer krijgt.. Ze heeft er naast die nare val ook een trauma van gekregen.



Laatste edit 17-09-2018 12:55 F* dat bloemetje!Snap niet waarom ze niet meer krijgt.. Ze heeft er naast die nare val ook een trauma van gekregen.

17-09-2018 13:37:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.622

OTindex: 29.404



de gemeente en alle andere instanties konden voordat zij wegzakte waarschijnlijk niet weten dat er een zinkgat was, maar alleen maar een bloemetje is wel erg mager arme vrouw....de gemeente en alle andere instanties konden voordat zij wegzakte waarschijnlijk niet weten dat er een zinkgat was, maar alleen maar een bloemetje is wel erg mager

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: