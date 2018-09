16-09-2018 20:00:34

@merlinswit :

Dat ze overdag die lampjes hebben hangen vind ik ook wat overdreven. QuoteDat ze overdag die lampjes hebben hangen vind ik ook wat overdreven.

Quote:

Verder vind ik straatverlichting in het donker gewoon gezellig. Of het nu zomer, winter of iets er tussen in is.

Laatste edit 16-09-2018 20:01

dát, en in de zomer is het de hele avond licht..ja hoor. Alleen kost extra straatverlichting ook extra energie.. En onderhoud..En idd, je raakt er sowieso dan aan gewend, dan is het niet speciaal meer.