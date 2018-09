Man eet 16 uur per dag niks en valt zo 60 kilo af

Tot voor kort woog de Australische Josh Ellison nog 200 kilo. Dit was het gevolg van zijn ongezonde levensstijl waarbij hij enkel junkfood at en amper bewoog. Toen bleek dat hij hierdoor zijn vrouw niet kon zwanger maken, gooide hij het roer om.De jonge financieel adviseur kampt al heel zijn leven met overgewicht, maar pas toen hij alleen ging wonen liep het volledig uit de hand. “Ik at alleen nog maar take-aways en junkfood. Vooral pizza was mijn zonde”. Voor hij het wist, woog hij 198 kilo. De gevolgen waren niet min: toen hij en zijn vrouw probeerden zwanger te geraken werd het duidelijk dat het probleem bij hem lag. “Ik gaf mijn job op en besloot op dieet te gaan. Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien met een zwaarlijvige vader.”Door zijn nieuwe dieet mocht de Australiër enkel eten tussen 12 uur ’s middags en acht uur ’s avonds. Daarnaast begon hij elke dag zes kilometer te wandelen en let hij er goed op dat hij niet meer dan 1700 calorieën binnenkrijgt. “Ik ben erg trots op het feit dat ik dit allemaal heb gedaan zonder de hulp van een operatie, het was mijn eigen wilskracht die voor dit resultaat zorgde”, aldus Ellison aan lokale media. Kers op de taart: het koppel verwacht in december hun eerste kind.