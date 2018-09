Mogelijk twee wolven op de Veluwe: binnenkort een liefdeskoppel?

ERMELO - Niet één maar twee wolven bevinden zich mogelijk op de Noord-Veluwe. Dat blijkt uit waarnemingen van Wolven in Nederland. Het zijn een mannetje en een vrouwtje. Wolvendeskundigen achten het niet onwaarschijnlijk dat de twee een koppeltje gaan vormen. Als de eerste kennismaking goed verloopt, zouden er volgend jaar al wolvenwelpjes op de Veluwe kunnen rondlopen.Het gaat om een wolvin uit Drenthe en een mannetjeswolf die via Elst vanuit Duitsland naar de Veluwe is gelopen. Het natuurprogramma Buitengewoon volgde het spoor van de mannetjeswolf via Elst, Randwijk en Bennekom naar Putten, Nijkerk en Ermelo. Daar hield het spoor op.Onlangs werd al bekend dat ook een wolvin uit Drenthe zich op die plek lijkt te vestigen. Glenn Lelieveld, wolvendeskundige van Wolven in Nederland: 'Als het matcht tussen deze twee wolven stichten ze op deze plek een territorium. Dat zou betekenen: volgend jaar jonge welpjes. Maar eerst natuurlijk even afwachten of de dating succesvol verloopt'.