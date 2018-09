Opmerkelijke winnaar Postcode Loterij: 'Wat krijgen we nou?'

Dennis uit Bovensmilde dacht woensdag mooi 1.000 euro te winnen met de Kofferjacht van de Postcode Loterij. Dat is een spel waarbij op een willekeurige plek in Nederland een koffer neergezet wordt, met daarin het geldbedrag.



Diegene die de koffer als eerste pakt, gaat met de prijs naar huis. "Mijn vrouw volgde de live-stream van de Postcode Loterij. Ze zag het koffertje achter een tankstation aan de Asser vaart staan. Ik was daar vlakbij aan het werk en ben met een collega gaan kijken", zo laat hij RTV Drenthe weten. "Ik zag ook al snel auto's van de Postcode Loterij staan, dus ik wist dat ik beet had."



'Wat krijgen we nou?'

"Daar aangekomen zag ik meerdere mensen staan, waaronder medewerkers van de Postcode Loterij." Zij vroegen Dennis buiten beeld van de livestream-camera te blijven en even te wachten, zodat ze zijn gegevens konden noteren.



"Vervolgens riepen ze tegen een andere man dat hij er naartoe mocht rennen. Ik werd tegengehouden door beveiligers. Ik dacht: wat krijgen we nou? Ik ben nog achter die man aangerend, maar werd opnieuw teruggefloten door de beveiligers", aldus Dennis.



Klopt niet met reglement

"Het zat me niet lekker. Thuis heb ik het reglement van de Postcode Loterij er nog op nagekeken. Daar staat duidelijk in dat je eerst fysiek de koffer aan moet raken en dat ze daarna pas je persoonsgegevens noteren. Bij het koffertje in Assen was het juist andersom."



De Postcode Loterij heeft de blunder inmiddels toegegeven. Wat er precies fout ging is niet duidelijk, maar volgens het dagblad ging het mis bij een 'overijverige betrokkene'. Dennis krijgt nu alsnog de prijs van 1.000 euro, net als de andere winnaar. Maar volgens de Bovensmildeger ging het hem niet om het geld. Hij vindt dat het spel 'gewoon eerlijk gespeeld moet worden', zonder allemaal beveiligers erbij.



Reacties

In elk geval hebben ze hun fout toegegeven. Volgende keer het personeel beter intrueren.

