Drinkwater voor West-Friesland aangevoerd per schip

De Noord-Hollandse regio West-Friesland krijgt binnenkort drinkwater aangeleverd per schip. Minister Van Nieuwenhuizen neemt die uitzonderlijke maatregel, omdat er door de langdurige droogte te veel zout zit in het water voor de kust van Andijk. Dat is de plaats waar drinkwaterbedrijf PWN water inneemt voor West-Friesland.



Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de kwaliteit van het drinkwater niet in het geding, maar kan door het oplopende zoutgehalte het water anders smaken dan de mensen gewend zijn.



Het is daarom de bedoeling dat vanaf midden volgende week schepen worden ingezet om zoet water verder weg op het IJsselmeer te halen.



De schepen zullen het water winnen, terugvaren en de bekkens van het drinkwaterbedrijf bijvullen. Volgens Van Nieuwenhuizen is de smaak van het drinkwater daarmee gegarandeerd. 60.000 huishoudens in West-Friesland moeten van de maatregel profiteren.



Er zijn eerder al andere maatregelen genomen om het zoutgehalte in het IJsselmeer te verlagen. Maar die hebben dus nog niet genoeg effect gehad.

Reacties

16-09-2018 11:09:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.328

OTindex: 64.951

Zie ginds komt de stoomboot

met water weer aan.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: