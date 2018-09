Kraaien vernielen auto's in Brabants dorp

Bewoners van de Brabantse plaats Lieshout worden helemaal gek van kraaien. Bij verschillende auto's pikken ze de rubbers naast het raam en op de ruitenwisser helemaal kapot.



Deskundigen weten niet zeker waardoor het komt. Ze denken dat het te maken heeft met een stofje in het rubber rondom de ruit. Dat vinden de dieren erg lekker. Maar het zou ook kunnen dat de dieren het alleen doen voor de lol.



Zulke vernieling komt niet vaak voor. Meestal vliegen kraaien in de vrije natuur en zijn ze niet lang in een woonwijk te vinden. Een deskundige denkt dat de kraaien ergens anders zaten, maar zijn verjaagd.



De vogelbescherming denkt dat de kraaien niet lang blijven hangen. Bewoners kunnen in de tussentijd het beste hun auto afdekken.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: