Gevaarlijk 'wondermedicijn' mag toch blijvend worden verkocht

Een Nederlandse natuurgenezer mag het gevaarlijke chloormiddel 'MMS' blijven verkopen. Het goedje is vergelijkbaar met gootsteenontstopper en wordt door natuurgenezers aangeprezen als geneesmiddel tegen kanker, autisme en andere ziekten. Volgens de NVWA doet de handelaar niets dat verboden is.



MMS is een goedje waarmee vervuild water kan worden gezuiverd, maar wordt door natuurgenezers ook verkocht als voedingssupplement of als geneesmiddel, zo bleek uit onderzoek van RTL Nieuws.



Een van de handelaren verkocht het giftige MMS aan onze redactie als medicijn tegen tal van kwalen. We kregen er ook een handleiding bij waarin is beschreven welke medische werking het middel heeft.



Tijdens een inspectie bij de handelaar vonden inspecteurs van de NVWA ook een handleiding met medische claims. Toen de verkoper daar op werd gewezen, verstuurde hij de inspecteurs een nieuwe handleiding en werd de oude gebruiksaanwijzing door de NVWA vernietigd. Maar het gebruik van medische claims is strafbaar. De NVWA kan bij overtreding ook een boete opleggen, maar heeft dat niet gedaan.



Navraag bij minister Bruins (Volksgezondheid) leert nu dat de NVWA niet ingrijpt bij de handelaar. "De producent heeft altijd recht op een herstelperiode. Mijn beeld is dat de NVWA correct heeft gehandeld", aldus de minister tegenover RTL Nieuws.



Volgens de NVWA verkoopt de handelaar MMS niet als voedingssupplement of medicijn. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek juist het tegenovergestelde.



MMS wordt door de natuurgenezer nog steeds verkocht via internet. Toxicologen waarschuwen voor de gevaarlijke effecten van het middel. "Het is levensgevaarlijk, dit is pure kwakzalverij", zegt toxicoloog Martin van den Berg. "Dit zou verboden moeten worden."

gootsteenontstopper tegen kanker en autisme, hoe onverantwoordelijk kan een kwakzalver zijn

