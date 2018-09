Amerikaans jochie krijgt bbq-spies in hoofd en overleeft het: Dit verzin je niet

Wie de 10-jarige Xavier Cunningham met zijn duimen omhoog in een ziekenhuisbed ziet liggen, zal moeilijk kunnen geloven dat het olijke ventje een paar dagen eerder de dood recht in de ogen keek. En vooral de manier waarop staat garant voor kippenvel. Duimendik.Xaviers bloedstollende verhaal begint als het kereltje uit Missouri op zaterdagmiddag, in een boomhut in de tuin van zijn buren, wordt aangevallen door een stel wespen. De hut herbergt een enorm wespennest en een ervan belandt op zijn hand.In een poging aan zijn zoemende belagers te ontkomen, slaat hij van zich af en maakt daarbij een onfortuinlijke buiteling. Het jochie stort omlaag. Onwaarschijnlijk genoeg landt Xavier met zijn gezicht op een barbecuespies die hij samen met vriendjes in de grond had gestoken.De metalen prikker, van een centimeter of vijftig, boort zich door zijn wang en komt helemaal tot achterin zijn hoofd. Wonderbaarlijk genoeg mist de stalen pen alle essentiële delen in Xaviers schedel. Zijn oog, brein, ruggenmerg en belangrijke bloedvaten blijven onbeschadigd.Xavier springt op en rent, met de pen in zijn hoofd en onder de wespen, richting huis. ,,Haal ze van me af, haal ze van me af!'', schreeuwt hij uit. Moeder Gabrielle Miller weet niet wat ze ziet, als zij op de noodkreet van haar zoontje afkomt. ,,Ik ga dood, mam'', kermt de jongen, zich niet bewust van de ongelooflijke partij mazzel die hij heeft gehad.,,Volgens mij bezorgden de wespensteken hem op dat moment de meeste pijn'', vertelt stiefvader Shannon tegen The Kansas City Star. ,,Hij zei dat hij iets voelde branden in zijn gezicht en zag toen pas het uiteinde van de pin.'' Met spoed gaan de twee richting een lokaal ziekenhuis, waar een neurochirurg Xaviers letsel met verwondering gadeslaat.,,Dit verzin je niet'', zegt Koji Ebersole. ,,Het was echt een kans van één op een miljoen om door het gezicht heen te gaan en op weg naar achteren niets te raken.'' Omdat de wond nagenoeg niet bloedt, wordt besloten de vleespen pas zondagochtend te verwijderen. Gezien het feit dat het ding niet rond is, maar vierkant, een bijzonder lastig klusje.Om te voorkomen dat de scherpe randen alsnog schade aanrichten, moet de spies exact recht uit Xaviers cranium worden getrokken. Na een moeilijke nacht, waarin Xavier om de paar minuten wakker wordt en zich in paniek afvraagt of hij nog leeft, wordt hij naar een universiteitsziekenhuis in Kansas City gebracht waar men over je juiste apparatuur beschikt.Een heel leger aan specialisten is uren in de weer om het onding te verwijderen. ,,Is het eruit, is het eruit?'', is het eerste dat Xavier roept als hij 's middags uit narcose komt. ,,Een wonder, dat is het juiste woord om te beschrijven wat er is gebeurd'', zegt arts Ebersole, die er vrijwel zeker van is dat Xavier niets overhoudt aan zijn helse avontuur. ,,Het is buitengewoon om iemand die zoiets in zijn hoofd had nog te horen praten.''