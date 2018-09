Alle tv's in Zeeuws ziekenhuis plots op 'zwart' door foutje

Patiƫnten in het ziekenhuis Adrz in Goes stonden raar te kijken toen ze opeens geen televisie meer kunnen ontvangen. Alle 400 televisies gaven ruis weer.



Met het verdwijnen van het analoge televisiesignaal, zouden alle televisies in het ziekenhuis worden omgezet zodat er digitaal gekeken kan worden. Een woordvoerder van het ziekenhuis laat aan Omroep Zeeland weten dat over twee weken het signaal pas zou worden uitgeschakeld, dat is echter nu al gebeurd.



DELTA meldt echter aan de regionale omroep dat er geen afspraken met het ziekenhuis zijn gemaakt over een exacte datum wanneer het signaal zou worden uitgezet. De kabelboer zou zelfs hulp hebben aangeboden aan het ziekenhuis met de naderende omzetting, maar dat zou altijd zijn afgewezen door Adrz.



De technische dienst van het ziekenhuis is nu druk bezig om alle televisies handmatig om te zetten naar het digitale signaal. Alle patiƫnten zouden aan het eind van de dag weer televisie moeten kunnen kijken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: