Politieauto kopje onder in zandbank: agent moet terugzwemmen

Een nat pak voor een politieagent die een wandelaar te hulp schoot in Renesse. Die was vast komen te zitten op een zandbank op het strand, maar toen de hem per auto probeerde te redden, kon ook hij geen kant meer op.Volgens de politie was de wandelaar wast komen te zitten in de modder, maar begon het al vloed te worden. De agent wilde de man te hulp schieten, maar kwam met zijn voertuig vast te zitten.De agent werd verrast door het water dat snel begon te stijgen. "Hij heeft uiteindelijk de auto achtergelaten en terug moeten zwemmen", zegt een woordvoerder. Ook de wandelaar is veilig aan de kant gekomen.De politiewagen is er slechter aan toe en waarschijnlijk niet meer bruikbaar. "De auto is door de stijging van het zeewater kopje onder gegaan", zegt een woordvoerder. Later in de avond is de auto door de KNRM losgetrokken."