Misser: te weinig eierballen op Eierbalfestival

'Halverwege de dag praktisch alle eierballen al uitverkocht. Lege kraampjes en geen geld terug.' Het is een van de kritische reacties op het Groninger Eierbalfestival zondag.Op het evenement dat helemaal draait om de eierbal, waren volgens bezoekers te weinig eierballen. 'Op een kraampje na waren alle eierballen uitverkocht en het was nog maar 17.00 uur', schrijft een bezoeker op de facebookpagina van het voor het eerst gehouden evenement.Dat begon om 12 uur 's middags en ging nog tot 22 uur door. Alleen waren er tegen de avond geen eierballen meer te koop. 'De eerste versie was niet goed voorbereid op de grote massa die erop af kwam. Om 16.00 uur waren er al drie tentjes door de eierballen heen', reageert een bezoeker.Een andere gast die om 16.00 uur binnenkwam, moest lang zoeken om nog ergens ballen tegen te komen. 'Je moest ze zelf kopen voor naar mijn idee veel te veel geld. Ik vond het niks dan ook nog voor 12,50 euro entree? Mij zie je volgend jaar niet meer.' 'Kaartjes van 12,50 en als je geluk hebt één eierbal. Jullie moeten het entreegeld echt terugstorten omdat jullie niet leveren wat jullie beloven', luidt een van de vele andere klachten.Saskia Jonker van De Smaak van Stad, samen met EM2 de organisator van het evenement, erkent de problemen: 'We wisten hoeveel kaartjes waren verkocht. We gingen uit van twee eierballen per persoon, dan nog wat hapjes en dachten dat je dan wel vol zit. Ik moet zeggen dat de standhouders er echt voor hebben gezorgd dat er meer eierballen kwamen, maar het bleek dat mensen meer honger naar eierballen hadden dan we verwachtten.'Om 16 uur stopten we met de verkoop aan de deur en daarna ook online. Alleen mensen die al een kaartje hadden, konden nog naar binnen', zegt Jonker. Of de organisatie het geld van bezoekers terugstort, weet ze nog niet. 'Maar we zullen wel een mail met uitleg sturen. We willen graag dat bezoekers een positieve smaak overhouden aan het festival.'Sommige bezoekers reageren wat opbouwender op het evenement. 'Die eierbal met chorizo, wat een godengeschenk was dat. Ik zie potentie, het is een mooi idee.' En: 'Ik hoop dat het festival een blijvertje is. Ode aan de eierbal.'In de editie van volgend jaar komen in ieder geval meer eierballen. Jonkers: 'Het lastige is dat je eierballen niet kan invriezen van tevoren. Maar het is wel duidelijk: Groningers zijn nog veel gekker op de eierbal dan we dachten.'