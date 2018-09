Koolmees die opgroeide in vrachtwagen fladdert nu vrolijk rond in het huis van zijn redder

Het is vrachtwagenchauffeur Alje Koopman uit Grootegast gelukt om eigenhandig een koolmeesje groot te brengen. Het vogeltje, gevonden als kuiken nadat een kat zijn moeder had opgegeten, heeft leren vliegen en fladdert er vrolijk op los.Dat vliegen doet de vogel binnen, in huis. Overleven in de natuur zit er niet in. ,,Het blijft een huisvogel. Ik heb hem geringd want anders mag je 'm niet houden.''Koopman, een vogelliefhebber, ontfermt zich sinds mei over de koolmees. In het begin waren er drie kuikens. De inwoner van Grootegast, in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur bij Sterenborg uit Meeden, nam de piepkleine vogeltjes elke dag mee in zijn truck. Hij reed er weken mee rond door Noord-Nederland en stopte talloze keren om ze een speciaal mengsel van eivoer te geven.Ondanks alle liefde en aandacht, gingen twee van de drie koolmeesjes alsnog dood. Koopman focuste zich op de derde en had succes. Ook al ging het langzaam, het koolmeesje groeide, kreeg steeds meer kleur en kon steeds beter vliegen. ,,Mooi om te zien. Laatst vloog hij van zijn kooitje naar mijn laptop. Zo ver was nog niet eerder gelukt.''Door alle menselijke aandacht is de koolmees zo tam als wat. ,,Hij - of eigenlijk zij, zo hebben we ontdekt - zit op de hand bij mijn vrouw. En herkent ons ook. Toen we na drie weken terug kwamen van vakantie kwam 'ie er gelijk aan.''Met de koolmees komt het na volgens Koopman helemaal goed. ,,Straks kan ie mooi in de volière.''