Moto2-coureur ontslagen na inknijpen remmen bij tegenstander

De Italiaanse motorcoureur Romano Fenati (22) betaalt een hoge prijs voor het inknijpen van de remmen bij een tegenstander. Het Marinelli Snipers Team heeft hem met onmiddellijke ingang op straat gezet."Fenati heeft zich schuldig gemaakt aan onsportief en gevaarlijk gedrag", schrijft het Moto2-team op Facebook. "Het leven van de coureur is in gevaar gebracht en daarvoor zijn geen excuses mogelijk."Fenati werd eerder in de race door Stefano Manzi van de baan gedrukt. Hij nam wraak door in zijn rem te knijpen op een recht stuk.