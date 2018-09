Zwerfhond is voetbaltrainer in Paraguay: Hij begroet de tegenstander met een grom

In het voetbal is de samenwerking tussen coach en assistent een bekend gegeven. Maar er zijn maar weinig trainers die kunnen zeggen dat hun partner vier poten heeft en kwijlt. De Paraguayaanse trainer Carlos Jara Saguier wel: hij heeft een zwerfhond als assistent.Naast spelers en trainers, heeft voetbalclub Sportivo de 2 Mayo uit Paraguay een bijzonder lid: zwerfhond Tespara. Trainer Carlos Jara Saguier heeft de hond ooit te eten gegeven en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk.Tespara slaapt op het sportcomplex, is aanwezig bij alle trainingen en wedstrijden, waarbij hij als assistent 90 minuten lang keurig naast zijn baasje blijft zitten. Zonder lijn, aan de lijn.De coach noemt Tespara zijn 'assistent-trainer'. "Als ik het terrein op loop begroet hij mij en laat hij me niet meer met rust", zegt Saguier tegen de Paraguyaanse krant Crónica.Volgens de coach is de hond ook een steun en toeverlaat bij persconferenties en op het veld begroet hij de tegenstander met een grom. Saguier kan dan ook niet meer zonder de Tespara: "Hij is echt mijn partner in dit avontuur bij de club."