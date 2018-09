Mooi roze is niet lelijk: Vrienden spuiten huis van pasgetrouwd stel over in Velddriel

Kom je thuis na een schitterende huwelijksdag met je twee jonge kinderen, straalt de liefde van je huis af en kun je de inrit niet op om een heerlijke

Reacties

12-09-2018 13:04:47 allone





En mooi roze mag dan niet lelijk zijn, lelijk roze is dat wel Als je al 2 kinderen hebt, kun je het toch nauwelijks een 'huwelijksnacht' noemenEn mooi roze mag dan niet lelijk zijn, lelijk roze is dat wel

12-09-2018 13:32:45 GroteMop1983





Lekker dat zij dan weer de rommel mogen opruimen.

12-09-2018 13:41:20 venzje





En godzijdank bleken ze de volgende dag geen ingrijpende fratsen te hebben uitgehaald met ons huis.



Laatste edit 12-09-2018 13:42 @allone : Ik weet niet wat jij onder een huwelijksnacht verstaat, maar voor veel mensen is de nacht na hun huwelijksdag er vooral eentje om eens flink bij te slapen na alle vermoeienissen. Wij waren in elk geval 'total am Ende' en zijn als een blok in slaap gevallen.En godzijdank bleken ze de volgende dag geen ingrijpende fratsen te hebben uitgehaald met ons huis.

12-09-2018 13:54:28 supericecube





S Die vrienden waren met mij nog niet klaar geweest. klote streken altijd

12-09-2018 13:55:50 Mamsie





Quote:

Vrienden spuiten huis van pasgetrouwd stel over



En zijn dat nu nog steeds vrienden? Dat lijken me meer vijanden, wat een ongein! En zijn dat nu nog steeds vrienden? Dat lijken me meer vijanden, wat een ongein!

12-09-2018 13:59:52 Beesie





Nou, van je vrienden moet je het hebben! En met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig..

