Oeps. Katholiek beeldje krijgt fluorescerend kleedje na restauratie

Katholieke inwoners uit het Noord-Spaanse stadje El Rañadoiro hebben zich verslikt bij het zien van hun nieuw Mariabeeld. De patroonheilige kijkt nu opvallend scheel en de kleuren horen meer bij een tekenfilm. Het is de zoveelste restauratie die de mist ingaat.Inwoonster Maria Luisa Menendes kreeg van de lokale parochiepriester de taak om een 15de-eeuws houten beeldje te restaureren. Alleen ging de vrouw iets te enthousiast aan de slag met haar verfborstel. Petrus, Maria en Jezus kregen een fluorescerend jasje en dat tot grote schande van de andere inwoners. “Ik heb mijn uiterste best gedaan. Het beeld had dringend een likje verf nodig en ik vond deze kleuren het meest geschikt”, aldus Menendes aan AFP.De make-over zorgt voor gemengde reacties. Sommige vinden het een hilarisch zicht, anderen zijn dan weer niet te spreken over wat de vrouw heeft gedaan. Ook lokale restaurateurs vinden het een schande. “Hoe is dit mogelijk”, klinkt het verontwaardigd. Tot overmaat van ramp mengde ook de minister voor Cultuur, Genaro Alonso, zich nog in het debat.”Het lijkt meer op een wraakactie dan op een restauratie”. De parochie bekijkt nu of de verf nog kan verwijderd worden van het beeldje.