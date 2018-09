Excentrieke Britse aristocraat (72) zoekt jonge vrouw/huishoudster om erfgenaam te baren

De 72-jarige excentrieke Britse miljonair en aristocraat Sir Benjamin Slade is op zoek naar een vrouw die zijn erfgenaam wil baren. De man, een verre nazaat van de oude koning Charles II, heeft een lijst bizarre eisen waar zijn 'toekomstige' aan moet voldoen, maar hoopt door zijn kredietkaart in de strijd te gooien, toch een jongere vrouw te kunnen strikken. De man deed zijn verhaal aan de verblufte presentatoren van Good Morning Britain.



Al een jaar geleden begon de Britse miljonair en aristocraat, die in een groot dertiende-eeuws kasteel in de buurt van Somerset woont, zijn zoektocht naar een jongere partner.



De vrouw in kwestie hoeft niet per se op Slade te vallen en mag best lesbisch zijn. Wél moet ze haar mannetje kunnen staan op de schietbaan én naast haar rijbewijs beschikken over een pilootlicentie om met helikopters te mogen vliegen. Bovendien moet ze dus bereid zijn om een erfgenaam te produceren. De laatste keiharde voorwaarde is dan ook haar leeftijd: die moet tussen de dertig en veertig jaar zijn, de 'vruchtbare jaren', volgens Slade.

11-09-2018 19:59:41 Mamsie

Waarom o, waarom heeft een rijke vent van zijn leeftijd dan nog geen erfgenaam?

Maw, wat is er mis met die vent?

11-09-2018 20:02:46 stora

@Mamsie , ik denk dat de man een kluizenaar is, dus alles zit op slot

11-09-2018 20:05:55 Mamsie

@stora : En heeft hij eindelijk nu pas die knoop eruit kunnen halen?

11-09-2018 20:10:11 stora

Misschien herinnert hij zich nu pas waarom die knoop erin zat @Mamsie , je hebt mensen die ergens een knoop in leggen, zodat ze iets niet kunnen vergeten.Misschien herinnert hij zich nu pas waarom die knoop erin zat

11-09-2018 20:33:02 allone

Het vreemdste vind ik nog wel dat ze een pilootlicentie moet hebben om met helikopters te mogen vliegen. Is dat een garantie dat ze gezonde kinderen zal baren? @Mamsie : misschien heeft hij het te druk gehad met andere (excentrieke) dingen...Het vreemdste vind ik nog wel dat ze een pilootlicentie moet hebben om met helikopters te mogen vliegen. Is dat een garantie dat ze gezonde kinderen zal baren?

11-09-2018 21:21:20 Tarrel

mjaa als je maar genoeg betaald is er vast wel een baarloeder te vinden Vreemde wensenmjaa als je maar genoeg betaald is er vast wel een baarloeder te vinden

