Het naaktmodel in het centrum van Hoogeveen? Een koe!

Een unieke gebeurtenis voor Hoogeveen. Zo werd het nieuws gepresenteerd. In de Hoofdstraat zou zaterdag iedereen mee kunnen doen aan een wedstrijd schilderen van een naaktmodel.Rond een uur of één zou er ter hoogte van Museum Huize Venendal "een echte blote dame" verschijnen als model. De dame verscheen op tijd. Ze hoefde ook niet ver te reizen. Ze kwam van Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg, een zwartwitte koe.,,We wilden met deze actie aandacht vragen voor de Kunstroute Hoogeveen op 29 en 30 september en voor de expositie in Huize Venendal. Ik heb de indruk dat dit wel is gelukt", glimlacht kunstenaar Joss Jansen.Volgens Jansen waren er mensen die wat teleurgesteld waren, omdat zij ervan uitgingen dat er daadwerkelijk een vrouw als naaktmodel zou fungeren. ,,Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die blij zijn dat dit niet is gebeurd. Ik hoorde vooraf iemand zeggen: Hoogeveen glijdt op deze manier wel heel erg af."Het was zaterdag druk in het centrum van Hoogeveen. In en rond theater De Tamboer was er van alles te doen en te zien vanwege de opening van het culturele jaar, ook wel Uitdagend Hoogeveen genoemd.Marieke Geerlings (66) uit Stieltjeskanaal was een van de mensen die een schilderij maakte van de koe. ,,Of ik dacht dat er echt een blote vrouw zou komen als naaktmodel? Nee, dat geloofde ik niet. In Hoogeveen zijn mensen van alle gezindten en lang niet iedereen stelt zoiets op prijs, zo middenin het openbare gebied. Bovendien is het nu veel te koud om lang naakt buiten te gaan zitten."Dat er een koe verscheen, stelde haar niet teleur. ,,Toen ik kwam, dacht ik: laat het alsjeblieft geen pop zijn. Dat is niet leuk. Als je een model wilt schilderen, moet zo'n model wel leven. En dat doet deze koe zeker."