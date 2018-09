Bizarre ontknoping NK skeeleren, organisatie stuurt favoriet verkeerde kant op

Hij was op voorhand de grote favoriet voor de titel en Crispijn Ariëns leek zaterdagmiddag tijdens het Open Nederlands Kampioenschap skeeleren hard op weg die uitverkiezing waar te maken. Totdat iemand van de organisatie hem de verkeerde kant op stuurde. Weg titel. Sjoerd den Hertog uit Groningen profiteerde.Ariëns demarreerde 10 kilometer voor de finish van de zogeheten Bartlehiemtocht en bouwde in korte tijd een ruime voorsprong op. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de favoriet op het parcours in en rond Hallum.Na drie grote omlopen van 30 kilometer bestond het slot uit rondjes van 1200 meter. En daar ging het mis: die route was niet duidelijk aangegeven. De kant waar Ariëns naartoe moest was afgezet met dranghekken en er stonden politiemotoren voor.Toen Ariëns weer op de goede weg was, konden zijn achtervolgers Gerwin Smit (Rouveen) en Sjoerd den Hertog (Groningen) hem gemakkelijk bijhalen.Laatstgenoemde is ploeggenoot van Ariëns en verrichte in de achtervolging geen kopwerk. Toen het gat was gedicht, kon Den Hertog profiteren van de relatieve rust en zijn eerste nationale titel binnenhalen.Dat laatste ziet Ariëns dan nog enigszins als verzachtende omstandigheden, maar zijn gemoedstoestand laat zich verder, logischerwijs, omschrijven als 'boos' en 'gefrustreerd'.Bij de dames won Imke Vormeer uit Meppel voor Jannita van den Brink en Beau Wagemaker.