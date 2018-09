Nederlandse Ceisjan is nieuwe eigenaar boekwinkel in Wales na loterij

Een nieuwe hoofdstuk in het leven van een Nederlander die in Wales woont. Hij is de nieuwe eigenaar van een boekwinkel. De oude baas van de winkel gaat met pensioen en besloot zijn zaak te verloten.Eigenaar Paul Morris (57) wilde van zijn winkel in Cardigan in Wales af. Hij besloot een loterij te organiseren: iedereen die meer dan 20 pond uitgaf in zijn winkel, maakte kans om de winkel en de inhoud te winnen.De gelukkige winnaar werd een Nederlander, schrijft de BBC. Ceisjan van Heerden, een vaste klant van de boekwinkel, is de grote winnaar. "Ik was geschokt toen ik hoorde dat ik had gewonnen", zegt hij tegen de Britse omroep. "Het was zo bizar. Ik moest even gaan zitten om het te kunnen beseffen."Van Heerden woont in de buurt van Cardigan. Hij kon niet bij de verloting zelf aanwezig zijn. Het goede nieuws hoorde hij via een sms'je. Hij stopt met zijn baan bij een klantenservice om de winkel over te kunnen nemen.Dat gaat hij niet alleen doen. Van Heerden wil de zaak gaan runnen met een vriend uit IJsland. Die kent hij via internet en heeft hij nog nooit in het echt ontmoet. "Het klinkt misschien gek, maar het komt helemaal goed. Dit is een fantastische kans."