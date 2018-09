Jonge kunstenares (22) schrikt van reacties op IS-doek in Enschede

Als het aan Anne Bothmer (22) ligt, wordt haar omstreden kunstwerk met een IS-strijder dit weekend niet van Gogbot Festival in Enschede gehaald. De ku

11-09-2018 14:21:15

Als er een foto van een galg had gestaan, waar je je kop doorheen kunt steken, had er geen haan naar gekraaid. Wat is hier zoveel walgelijker aan?