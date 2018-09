Vrouw (20) krijgt rekening van 9.800 euro na bevalling in vliegtuig





Mary Rose beviel deze week in het vliegtuig onderweg naar Hong Kong. Vlak voor de landing in Hong Kong moest ze nodig naar het toilet en beviel daar van haar zoontje Skylar Henry Cathro. "Opeens was daar het hoofdje. Binnen drie minuten was de baby er helemaal uit", zei haar vriend Erik eerder tegen NH Nieuws.



De baby en moeder maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Na anderhalve dag in het ziekenhuis in Hongkong gelegen te hebben is Mary Rose er klaar voor om haar reis voort te zetten naar haar thuisland de Filipijnen. Maar vertrekken zit er voorlopig nog niet in: de ziekenhuisrekening bedraagt namelijk ruim 9.800 euro en die moet betaald worden voor vertrek.



De kersverse moeder is verzekerd, maar haar Zwitserse zorgverzekering dekt de bevalling niet. "Ze was 31 weken zwanger, dan mag je gewoon vliegen en verwacht je niet dat je gaat bevallen", zegt Erik. "Dat ze zo vroeg ging bevallen hadden wij ook niet zien aankomen." Volgens Erik had Mary Rose een doktersverklaring om te mogen vliegen.



Met man en macht wordt nu naar een oplossing gezocht. Hierbij zijn zowel de ambassade als de vliegtuigmaatschappij betrokken. ''De Filipijnse ambassade probeert nu een deel van te rekening af te krijgen. Ook zijn we in gesprek met Cathay Pacific, de vliegtuigmaatschappij. We hebben ons kindje zelfs naar ze vernoemd. Misschien kunnen ze iets voor ons betekenen."



Erik is strijdbaar maar voelt zich machteloos. Hij probeert van alles te regelen, maar de afstand bemoeilijkt de zaak. ''Ik ben aan het bellen en aan het mailen, maar als dan weer de verbinding wegvalt, voel je je machteloos."



Zijn vriendin zit er inmiddels ook behoorlijk doorheen. Ze is helemaal alleen en wil gewoon graag naar huis. Ook haar ouders zitten in spanning. "Die probeer ik nu naar Hong Kong te laten vliegen. Gelukkig heeft de vliegtuigmaatschappij wel aangeboden om de jonge moeder business class naar de Filipijnen te vliegen. Maar eerst moeten we ook nog een geboorteakte voor de kleine regelen."

Reacties

11-09-2018 08:18:21 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.870

OTindex: 847

Hier is het gebruikelijk dat patiënten hun paspoort inleveren in het ziekenhuis. Die krijgen ze terug bij betaling van de rekening.



Het is illegaal om dat te doen maar veel mensen hebben hier geen weet van. Ik heb zelf een paar keer in het ziekenhuis gelegen maar heb nooit mijn paspoort afgegeven.

11-09-2018 08:30:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

hier betalen we zo veel belasting dat we het vanzelfsprekend vinden dat alle medische zorg gratis is, maar om het te krijgen moet je wel aantonen dat je in Zweden woont. bij mensen die niet in Zweden wonen wordt eerst gekeken of hun verzekering de behandeling vergoedt en zo niet dan komt er een bureaucratisch gedoe waarvan veel mensen spontaan weer beter worden....

11-09-2018 08:37:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.097

OTindex: 19.423



Die werd aanvankelijk drie dagen niet behandeld omdat het ziekenhuis eerst het bewijs wilde zien dat de man, een zeeman is altijd verplicht verzekerd via de rederij, verzekerd was. Dus eerst centen en dan eens kijken.

Vervolgens werd de man na behandeling met en stiffneck met het vliegtuig naar Nederland gerepatrieerd. Daar bleek uit de in Indonesië gemaakte foto's dat de man een gebroken halswervel had. Één stevige schok en je hebt een dwarslaesie.



Ikzelf had een matroos aan boord waarvan in Egypte de eerste diagnose een gebroken knieschijf was. Arts in Egypte: direct naar Nederland voor een operatie. Liefst vandaag maar op z'n laatst morgen.

Vervolgens duurde het vijf dagen voordat de autoriteiten zijn uitreisvisum in orde hadden. De bankoverschrijving (met spoed) duurde zo lang.

Gelukkig bleek die gebroken knieschijf een geboortefout die als schaduw zichtbaar was op de foto.



Bij een andere gelegenheid ging iemand bij de Nederlandse ambassade in Nigeria voor drie dagen in de kost. De KLM kon niet sneller een ticket uitschrijven omdat de ticket Lagos Amsterdam in Naira's betaald moest worden. @SamuiAxe : Ik heb eens, al jaren geleden, het verhaal gehoord van een collega die in Indonesië uit de mast gevallen was.Die werd aanvankelijk drie dagen niet behandeld omdat het ziekenhuis eerst het bewijs wilde zien dat de man, een zeeman is altijd verplicht verzekerd via de rederij, verzekerd was. Dus eerst centen en dan eens kijken.Vervolgens werd de man na behandeling met en stiffneck met het vliegtuig naar Nederland gerepatrieerd. Daar bleek uit de in Indonesië gemaakte foto's dat de man een gebroken halswervel had. Één stevige schok en je hebt een dwarslaesie.Ikzelf had een matroos aan boord waarvan in Egypte de eerste diagnose een gebroken knieschijf was. Arts in Egypte: direct naar Nederland voor een operatie. Liefst vandaag maar op z'n laatst morgen.Vervolgens duurde het vijf dagen voordat de autoriteiten zijn uitreisvisum in orde hadden. De bankoverschrijving (met spoed) duurde zo lang.Gelukkig bleek die gebroken knieschijf een geboortefout die als schaduw zichtbaar was op de foto.Bij een andere gelegenheid ging iemand bij de Nederlandse ambassade in Nigeria voor drie dagen in de kost. De KLM kon niet sneller een ticket uitschrijven omdat de ticket Lagos Amsterdam in Naira's betaald moest worden.

11-09-2018 08:42:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

@Emmo :

dat zijn verhalen waar je niet vrolijk van wordt. kun je nagaan hoe gevaarlijk je leeft als je onverzekerd op reis gaat.... dat zijn verhalen waar je niet vrolijk van wordt. kun je nagaan hoe gevaarlijk je leeft als je onverzekerd op reis gaat....

11-09-2018 08:59:37 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.870

OTindex: 847

@botte_bijl: Niet helemaal waar, is ook sterk afhankelijk van waar je heen gaat. Ik heb hier eens bijna 3 weken in het ziekenhuis gelegen, kosten: Ongeveer 150 Euro..



Ik heb ook een toerist gekend die zijn sleutelbeen had gebroken en geen verzekering had: Operatiekosten, (volgens mij volstrekt overbodig, het was een ongecompliceerde breuk!), ongeveer 6000 Euro, hij kon direct naar huis omdat hij bankroet was.



In de jaren dat ik veel reisde had ik een doorlopende reisverzekering. Hier is mijzelf verzekeren gewoonweg te duur, een beetje foreigner-insurance kost al gauw een paar honderd Euro per maand, dat kan bruintje simpelweg niet trekken..



Dus hoop je er het beste van en als het niet meer gaat dan kun je naar een local hospital, die zijn nog redelijk betaalbaar.

11-09-2018 09:03:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

@SamuiAxe :

als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.... als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan....

11-09-2018 09:26:54 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.870

OTindex: 847

Dat zei mijn vader ook altijd @botte_bijl:Dat zei mijn vader ook altijd

11-09-2018 09:35:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

@SamuiAxe :

ik ken die uitdrukking van de NL-werkvloer, op de Zweedse werkvloer gebruiken we hem soms ook en op Noordduitse folkloresites kom je veel tegen dat op hetzelfde neer komt ik ken die uitdrukking van de NL-werkvloer, op de Zweedse werkvloer gebruiken we hem soms ook en op Noordduitse folkloresites kom je veel tegen dat op hetzelfde neer komt

11-09-2018 09:51:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.424

OTindex: 66.278

Quote @botte_bijl:

waarvan veel mensen spontaan weer beter worden.... de oplossing dus de oplossing dus

11-09-2018 09:58:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

@allone :

aangezien die mensen dan zonder te worden behandeld naar huis gaan zou je het haast denken aangezien die mensen dan zonder te worden behandeld naar huis gaan zou je het haast denken

11-09-2018 09:58:39 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 4.870

OTindex: 847





"Als het niet gaat zo het moet, dan moet het maar zo het gaat"



Close enough @botte_bijl: Om zeer precies te zijn zei mijn vader altijd:Close enough

11-09-2018 10:00:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.454

OTindex: 29.341

@SamuiAxe :

regionale verschillen horen erbij regionale verschillen horen erbij

