Ober vernedert klant omdat ze geen rietje wil: Wat een kutleven heb je

De 39-jarige Willemijn Peeters is fel bezig met het milieu, maar dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Tijdens een uitstapje met vriendinnen in Tilburg werd ze door een ober uitgelachen omdat ze geen rietje wilde. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', aldus de vrouw.De Eindhovense Willemijn reist al jaren de wereld rond om mensen bewust te maken van het plasticprobleem in de wereld. Ook in haar dagelijkse leven probeert ze zo ecologisch mogelijk te leven. Tijdens een etentje met vriendinnen ging het mis. Ze vroeg aan de ober in het restaurant RAW of hij het rietje in haar drinken achterwege kon laten. 'De ober leek er geen probleem mee te hebben. Tot we onze rekening te zien kregen.' 'Geen rietje, want ik heb zo'n filmpje op Facebook gezien. Wat een kutleven, blablabla' schreef de man die haar bediende.Het was niet de bedoeling om het mopje te laten verschijnen op het bonnetje. 'Dat maakt het voor mij niet minder erg. Het is een serieus onderwerp waar niet mee gelachen mag worden', aldus de vrouw aan het Brabants Dagblad. Bij RAW zijn ze fel geschrokken van het incident.' De bedrijfsleider hoopt met Peeters in contact te komen zodat ze de situatie nog een beetje kunnen rechttrekken. 'Ook wij lijden onder deze zaak. We proberen zelf de hoeveelheid plastic te minderen.' En wat met de ober in kwestie? 'Die wordt donderdag verwacht voor een stevig gesprek. Dit zijn geen grappen meer.'