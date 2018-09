Verzekeringsfraude: tandarts sneed zijn eigen vinger af voor geld

Het opsporen van verzekeringfraudeurs gaat steeds beter. Vorig jaar is ruim 100 miljoen euro aan vals geclaimd verzekeringsgeld opgespeurd. Dat is zo'n 15 procent meer dan 2016. Tijdens dat speurwerk komen verzekeraars de gekste valse claims tegen.



Variërend van de simpele fraudevariant, bijvoorbeeld het inslaan van de eigen ruit, tot aan meer extreme gevallen: verzekeraars maken de gekste dingen mee. "Zo was er een tandarts die claimde door een auto-ongeluk zijn vinger te zijn kwijtgeraakt, waardoor hij een beroep deed op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. In werkelijkheid bleek hij zijn eigen vinger te hebben afgezet", vertelt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. "Dat gaat echt om heel veel geld."



Een ander voorbeeld dat Van Elferen aanstipt, is een persoon die beweerde dat al zijn spullen waren gestolen op vakantie. Bij de claim was een foto bijgevoegd van alle 'kwijtgeraakte' spullen die hij met zijn koffer had vervoerd. De verzekeraar vertrouwde het niet en nam de proef op de som. "Toen ze gingen testen of al die spullen wel in die koffer pasten bleek dat helemaal niet te kunnen", zegt Van Elferen.



Beeldmateriaal leidt wel vaker tot het ontmaskeren van fraudeurs. Zo werd de valse claim van een dure tas die gestolen zou zijn op vakantie ook ontdekt door middel van een foto. "De verzekeraar vroeg de vrouw om een foto te sturen van haarzelf met de tas op vakantie. Ze stuurde een foto op waarin ze met tas en al in de aankomsthal van Schiphol stond, waarmee ze zichzelf verraadde."



Mensen die worden betrapt op het doen van illegale claims worden meestal op een waarschuwingslijst voor verzekeraars gezet. "Dit betekent niet dat alle deuren dicht gaan en je nooit meer een verzekering af kunt sluiten, maar het houdt wel in dat de verzekeraar precies mag bepalen onder welke voorwaarden een nieuwe verzekering met de persoon wordt afgesloten."



Naast het terugbetalen van het eventueel teruggevorderde bedrag, worden de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude op te sporen, ook voor een deel teruggeëist aan de fraudeur. "Dat gaat om een bedrag van 532 euro, wat trouwens nog niet eens de helft is van de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar wat er wel voor moet zorgen dat men het voortaan uit zijn hoofd laat om fraude te plegen."



In sommige gevallen wordt het groter aangepakt. "Soms is er sprake van georganiseerde criminaliteit. In dat geval wordt er een grootschalig onderzoek ingezet waar politie en justitie bij betrokken zijn."



Het succes van de afgelopen jaren is volgens Van Elferen omdat verzekeraars, politie en justitie steeds beter samenwerken en er steeds meer onderzoeksystemen en technieken beschikbaar zijn. "We werken sneller en efficiënter en hebben meer mensen en betere systemen om fraudeurs op te sporen", vertelt Van Elferen. "Daar plukken we nu de vruchten van."



Volgens de woordvoerder is het vaak een kwestie van logisch nadenken. "Verzekeraars trekken echt na of iets wel of niet kan. Ik denk dat sommige mensen dat een beetje onderschatten."



Fraude van honderden miljoenen euro's

Van Elferen zegt dat er alsnog een heleboel fraudeurs zijn die er helaas wel mee wegkomen. "Omdat we het niet weten, kunnen we niet precies zeggen om hoeveel geld dat gaat, maar die schade loopt in de tientallen, als het al niet honderden miljoenen euro's zijn."



Of het succesvoller opsporen van fraudeurs ook zal leiden tot een premieverlaging kan het verbond niet zeggen. "We kunnen niet in een glazen bol kijken. De hoogte van de premie is anders per verzekeringsmaatschappij en hangt ook af van een heleboel andere factoren, zoals de schadelast bijvoorbeeld."

