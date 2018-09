Kittens gedumpt in Tilburgse bossen: Ze waren vel over been

Drie jonge katjes zijn gisteren sterk vermagerd en bang aangetroffen in een bos in Tilburg. Twee van de kittens konden worden gered door de Dierenbescherming, de derde is nog vermist."Dit is echt verschrikkelijk. In Nederland moet zoiets niet kunnen", zegt Lisette van Kemenade van de Dierenbescherming tegen Editie NL. Gistermiddag werden drie gedumpte kittens gevonden in een bos in de buurt van Tilburg.Twee van de drie kittens konden worden gevangen, de derde loopt nog rond. "Ze waren er heel slecht aan toe. Ze waren vel over been en de snuitjes en oogjes zaten helemaal dicht", zegt Lisette. "Ik denk dat ze zeker drie weken niet gegeten hadden."De twee katjes die de verzorgers mee konden nemen zijn onderzocht bij de dierenarts. "Eén van hen is helaas bezweken tijdens de behandeling."Volgens Lisette gebeurt dit helaas vaker. "Meestal zijn we er op tijd bij, omdat de dieren worden gedumpt op open plekken bij campings of boerderijen. In het bos vallen ze veel minder op." De vrouw hoopt dat mensen hun verantwoordelijkheid voor hun huisdieren nemen. "Ik ken baasjes met weinig geld die toch goed voor hun kat zorgen. Iedereen in Nederland hoort dat te doen."