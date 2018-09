Miljoen paprika's gedumpt door Limburgse teler

Op een veld in Baarlo heeft paprikateler Erik Gubbels noodgedwongen een miljoen paprika's gedumpt. Door de warme zomer is een groot deel van zijn oogst verloren gegaan, omdat er door de hitte kleine plekjes op de paprika zijn gekomen.



Ze zijn daarmee onverkoopbaar, waarop de Limburgse teler besloot ze dan maar weg te gooien. Omdat er nergens plek was voor de grote hoeveelheid besloot hij de groente te gebruiken als compost op een van zijn velden, meldt 1Limburg.



Door de mislukte oogst loopt Gubbels een kleine 70.000 euro aan inkomsten mis. Volgens hem zijn ook komkommer- en tomatenkwekers getroffen door de warme zomer. Eerder werd al bekend dat pruimen en uien kleiner zijn dit jaar door het warme weer.



Omdat de paprika's gewoon te eten zijn, werd er op sociale media verbaasd gereageerd, onder meer via de community Kromkommer waar mensen opkomen voor groente en fruit met een schoonheidsfoutje. Ook de gemeente was niet blij met het storten van de 200.000 kilo paprika's en heeft de teler gevraagd om zijn paprika's om te ploegen. Dat heeft hij gedaan.

Reacties

10-09-2018 09:38:38 Hisoka

Laat het aan de gemeente over om alles wat ook maar iets afsteekt van de omgeving gelijk plat te slaan.

10-09-2018 09:42:33 allone

Dus? Deze teler had de paprika's wel kunnen verkopen maar heeft het niet gedaan? Omdat hij dat niet wist? Of had hij ze toch niet kunnen verkopen en is de rest maar theorie?

10-09-2018 10:14:51 stora

Een veld vol @borisbaarlo is vandaag jarig. We kunnen hem wel al die paprika's geven als kado.Een veld vol

10-09-2018 11:00:22 SamuiAxe

@allone : Ik denk eerder dat er geen supermarkt is die ze van hem wilde kopen, de consument moet nu eenmaal vlekkeloze groenten hebben. Uiteindelijk zijn wij als zeer verwende consumenten degenen die de telers dwingen om minder dan perfect groente en fruit te dumpen..

10-09-2018 12:48:01 merlinswit

@allone : Ik denk pure luiheid. Ik kan het niet aan de vaste opkoper kwijt dus dumpen maar. Terwijl de b kwaliteit prima verkocht kan worden voor bijvoorbeeld pastasauzen en paprika soep. Daarnaast willen mensen best kopen bij de boer, maar daar dient de boer moeite voor te doen. In het ergste geval had hij het eten aan de voedselbanken, dierwelzijnsorganisaties etc. kunnen bieden. Er zijn meerdere dieren die paprika eten.....

10-09-2018 13:16:27 SamuiAxe

@merlinswit : Dan is het een welgestelde teler als hij uit luiheid 70.000 Euro weg flikkert

10-09-2018 13:25:10 allone

@SamuiAxe :

: Dan is het een welgestelde teler als hij uit luiheid 70.000 Euro weg flikkert Quote @merlinswit : Dan is het een welgestelde teler als hij uit luiheid 70.000 Euro weg flikkert misschien krijgt hij het vergoed van de verzekering? Of misschien deed hij het in een woedende bui?

10-09-2018 13:32:28 SamuiAxe

En uit woede? Hij is een teler, als hij hierover boos wordt dan zit hij in het verkeerde beroep.. Het is nu eenmaal een beroepsrisico.. @allone : Als hij het vergoed krijgt dan wil ik ook zo'n verzekeringEn uit woede? Hij is een teler, als hij hierover boos wordt dan zit hij in het verkeerde beroep.. Het is nu eenmaal een beroepsrisico..

10-09-2018 13:40:05 merlinswit

En ja, ik snap die actie ook niet. @SamuiAxe : Die 70.000 zal de man niet aan de paprika's verdienen met 30-40000 was er nog wel uit te halen. Het verlies had hij dus kunnen beperken.En ja, ik snap die actie ook niet.

10-09-2018 13:42:38 allone

@merlinswit :

: En ja, ik snap die actie ook niet. Quote @SamuiAxe : En ja, ik snap die actie ook niet. wij allemaal niet, dus.

