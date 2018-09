Geldstraf voor Hilversumse tandarts-patiënt kwijtgescholden

HILVERSUM - De man die in maart een boete kreeg van 239 euro voor bellen achter het stuur terwijl hij daadwerkelijk kiespijn had, hoeft toch niks te betalen. Dat laat de man, Alfred de Gruijter, weten aan NH Nieuws.



Met een wortelkanaalbehandeling voor de kiezen reed de Hilversummer naar de tandartspraktijk. Omdat zijn kies al aardig aan het irriteren was, hield hij zijn hand tegen zijn wang. Een agent hield hem aan en schreef een boete uit van 239 euro voor bellen achter het stuur. "Ik bood nog aan dat ze mijn belgeschiedenis kon bekijken. Daar wilde ze niets van weten", vertelde De Gruijter destijds.



Gisteren is de boete na veel juridisch gerompslomp, opgeheven. "Het kost wat moeite om zover te komen en mede dankzij jullie aandacht is dit dus het resultaat", aldus de tevreden Hilversummer.





Reacties

09-09-2018 12:21:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.394

OTindex: 66.232



het is bijna onmogelijk om onder een bekeuring uit te komen, of die nu wel of niet terecht is



Laatste edit 09-09-2018 12:22 dat zal idd veel moeite gekost hebbenhet is bijna onmogelijk om onder een bekeuring uit te komen, of die nu wel of niet terecht is

09-09-2018 14:08:33 Tarrel

Actief lid

WMRindex: 118

OTindex: 2



Ik doe zelf aan (freestyle) bmx en dan met name street. Ik heb geen licht op mn bmx en ben in de afgelopen 15jaar pak 'm beet 10x aangehouden en bekeurd voor fietsen zonder licht. Ik stuur elke keer een brief met kopie uit wetboek; wat erop neer komt, dat mijn bmx niet voldoet aan de eisen van een fiets en ik niet bekeurd kan worden voor 't gebruik van een fiets als het geen fiets is. Tot nu toe is elke boete geseponeerd.



Zelfde geldt voor boetes als ik de bmx mee neem in de trein. Dan willen ze dat ik een fietskaartje heb, wat ik gewoon vertik en ook dan zelfde verhaal, altijd geseponeerd



Mja 't zal vast niet bij elke boete even makkelijk zijn.



@allone : Niet helemaal waarIk doe zelf aan (freestyle) bmx en dan met name street. Ik heb geen licht op mn bmx en ben in de afgelopen 15jaar pak 'm beet 10x aangehouden en bekeurd voor fietsen zonder licht. Ik stuur elke keer een brief met kopie uit wetboek; wat erop neer komt, dat mijn bmx niet voldoet aan de eisen van een fiets en ik niet bekeurd kan worden voor 't gebruik van een fiets als het geen fiets is. Tot nu toe is elke boete geseponeerd.Zelfde geldt voor boetes als ik de bmx mee neem in de trein. Dan willen ze dat ik een fietskaartje heb, wat ik gewoon vertik en ook dan zelfde verhaal, altijd geseponeerdMja 't zal vast niet bij elke boete even makkelijk zijn.

09-09-2018 16:15:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.394

OTindex: 66.232



.. maar waarom is een bmx geen fiets? @Tarrel : interessant, dat geeft de mens hoop.... maar waarom is een bmx geen fiets?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: