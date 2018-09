Natuurliefhebber staat als eerste oog in oog met wolf in België

Natuurliefhebber Yvan Mahaux stond enkele dagen geleden in de Ardennen plots oog in oog met een wolf. Het is voor het eerst dat iemand dat dier in Bel

Mahaux hoopt dat de wolf zich op natuurlijke wijze opnieuw kan vestigen in ons land. Er zijn voldoende prooidieren ik hoop dat ze zich gaan vestigen in de Oostvaardersplassen Oh nee, dat kan niet, dat is een 'natuurgebied' met een hek er omheen, en alles wordt geregeld door mensen ipv de natuur



Laatste edit 09-09-2018 11:48 Allemaal naar de Ardennen, mensenik hoop dat ze zich gaan vestigen in de OostvaardersplassenOh nee, dat kan niet, dat is een 'natuurgebied' met een hek er omheen, en alles wordt geregeld door mensen ipv de natuur

