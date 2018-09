Vissers in Kenia beschermen zich tegen de zee... met een condoom

Vissers uit Mombasa in Kenia weten dat je condooms ook buiten de slaapkamer kan gebruiken. Wanneer ze gaan vissen in hun gammele bootjes, worden ze wel eens verrast door de woeste Indische Oceaan. Als hun boot kapseist, moeten de vissers zo snel mogelijk de redders kunnen verwittigen, al weet iedereen dat een gsm en water niet goed samengaan.



Daar hebben de slimme vissers iets op gevonden. Ze stoppen hun gsm voortaan in een waterdicht condoom.



'Eerst verwijder ik het glijmiddel met mijn t-shirt. Dan stop ik mijn gsm in het condoom en knoop ik het toe om het waterdicht te maken. Condooms zijn goedkoop, daarom gebruiken we ze graag', vertelt visser Ali Kibwana Mwatela aan BBC.



'We gebruiken onze gsm's niet enkel om de redders te bereiken, maar ook om klanten te bellen vanop zee. Zo kunnen we sneller afspreken om de vis vers te verkopen', weet Ali.



Condooms gebruiken heeft echter ook nadelen. 'Soms vergeet ik het condoom uit mijn broekzak te halen. Dan ben ik een woordje uitleg verschuldigd aan mijn vrouw', lacht Ali.

