Droombaan: word Assistent Director of Cheese

Eet je graag kaas (natuurlijk, wie niet?), dan hebben we je droombaan gevonden. Het Britse techbedrijf Sorted is namelijk op zoek naar een Assistent Director of Cheese.



De Director of Cheese kan wel wat hulp gebruiken. Om in aanmerking te komen voor de job als assistent heb je een grondige kennis van kazen uit verschillende landen nodig en kan je de perfecte kaasschotel samenstellen.



'Waarom heeft een techbedrijf in godsnaam een Director of Cheese in dienst, en heeft die een assistent nodig?', horen we je denken. Wel, Sorted organiseert elke maand Cheesy Tuesday en de werknemers nemen dat event heel serieus. Omdat de traditie zo uit de hand gelopen is, kan de Director of Cheese niet meer alle kaasplanken alleen samenstellen.



Ook de extralegale voordelen maken van deze job een droombaan. Je krijgt veertig vakantiedagen en mag onbeperkt kaas eten. Zei daar iemand onbeperkt kaas!?

Reacties

07-09-2018 17:36:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.000

OTindex: 19.384

Quote:

Eet je graag kaas (natuurlijk, wie niet?) eeuuh...



Laatste edit 07-09-2018 17:36 eeuuh... @Alev

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: