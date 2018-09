Celstraf geëist tegen neponderzoeker die studentes naar seksleven vroeg

Tegen een Belg die zich voordeed als universitair onderzoeker, is twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man stuurde seksueel getinte enquêtes aan tientallen vrouwen. Daarmee probeerde hij hen informatie over hun seksleven te ontfutselen.De man deed zich tussen december 2012 en mei 2015 voor als onderzoeker van de Universiteit Leuven. Hij stuurde enquêtes aan 96 jonge vrouwen. Daarin vroeg hij ook om expliciet beeldmateriaal, melden Belgische media.Seksueel afwijkend gedragBehalve de voorwaardelijke gevangenisstraf eist het Belgische Openbaar Ministerie ook een geldboete en dat de man zich laat behandelen voor 'seksueel afwijkend gedrag'.De zaak kwam aan het rollen door een studente die de politie alarmeerde nadat ze in korte tijd twee keer werd benaderd door de neponderzoeker.De eerste keer vroeg hij haar naar de ongemakken van grote borsten. Zijn tweede enquête ging over masturbatie. Daarin werd haar ook gevraagd om een video door te sturen.